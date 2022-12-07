شكرا لقرائتكم خبر صندوق الاستثمارات يطلق 18 شركة ويتوسع في 6 دول ويفتتح 3 فروع دولية2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تميز 2022 بكثرة الشركات الجديدة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة، والتي بلغ عددها 18 شركة تم تأسيسها في قطاعات مختلفة، تماشيا مع استراتيجية الصندوق 2021-2025 لتطوير وتمكين القطاعات الحيوية في المملكة، وتوطين الصناعة وتطويرها. كما أعلن الصندوق خلال العام عن توسعه إقليميا عبر تأسيسه شركات تابعة في 6 دول عربية، وكذلك توسعه عالميا بافتتاحه 3 مكاتب جديدة في أمريكا وأوروبا وآسيا.

ومن أبرز الشركات التي تم إطلاقها في 2022، شركة «سير» أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية، شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية التي أقامت خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض أكبر مزاد من نوعه في العالم وشهد تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني، شركة تطوير منتجات الحلال، شركة داون تاون السعودية، الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، شركة تأجير الطائرات، الشركة السعودية للقهوة، مجموعة ساڤي للألعاب الإلكترونية، شركة سكاي للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان، فيما سبقها إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار.

ويعمل الصندوق على بناء محفظة متنوعة عبر دخوله في فرص استثمارية جذابة وطويلة المدى في 13 قطاعا استراتيجيا على المستويين المحلي والدولي، حيث يركز على القطاعات الواعدة والمساهمة في زيادة المحتوى المحلي عبر إيجاد شراكات مع القطاع الخاص، إضافة إلى نقل التقنيات وتوطين المعرفة؛ لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام في المملكة.

وتشمل القطاعات الاستراتيجية الـ13: الطيران والدفاع، المركبات، النقل والخدمات اللوجستية، الأغذية والزراعة، مواد وخدمات البناء والتشييد، الترفيه والسياحة والرياضة، الخدمات المالية، القطاع العقاري، المرافق الخدمية، الطاقة المتجددة، التعدين، الرعاية الصحية، الاتصالات والتقنية، السلع الاستهلاكية والتجزئة.

ويعد صندوق الاستثمارات أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم وأكثرها تأثير، وقد أسس الصندوق 66 شركة منذ عام 2017 حتى نهاية عام 2021، إلى جانب خلق أكثر من 500 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر .

ويطمح الصندوق لتحقيق عدد من المستهدفات بحلول 2025 من أهمها: رفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال، وضخ 150 مليار ريال سنويا على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر، ورفع مستوى المحتوى المحلي إلى 60%، والمساهمة في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال.

5 ديسمبر

إطلاق مشروع تطوير جزيرة "سندالة"، أولى وجهات نيوم للسياحة البحرية الفاخرة، تم تصميمها لتكون البوابة الرئيسة للرحلات البحرية في البحر الأحمر، ولتقديم واحدة من أهم التجارب العالمية في الضيافة والترفيه.

من المتوقع أن تبدأ الجزيرة في استقبال الزائرين مطلع 2024 .

1 ديسمبر

أطلق صندوق الاستثمارات شركة عسير للاستثمار كذراع استثماري للصندوق في منطقة عسير، بهدف تحفيز الاستثمارات المحلية والدولية المباشرة لتطوير منطقة عسير، وتحويلها إلى وجهة سياحية عالمية على مدار العام.

ستعمل الشركة على إطلاق فرصًا متنوعةً للمستثمرين المحليين والدوليين في العديد من القطاعات بما يسهم في بناء الشراكات مع القطاع الخاص، واستحداث فرص عمل لأبناء منطقة عسير.

1 ديسمبر

منحت منظمة "أبانا" الأمريكية محافظ صندوق الاستثمارات ياسر الرميان، جائزتها للإنجاز لعام 2022 ، خلال حفل أقيم في مدينة نيويورك تكريمًا لريادته في مجال الخدمات المصرفية والتمويلية ونجاحه في تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

30 نوفمبر

أعلن كل من شركة "بديل"، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، وشركة "أكوا باور"، توقيع اتفاقية لإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشعيبة بمنطقة مكة المكرّمة، وبقدرة إنتاجية تبلغ 2,060 ميجاواط.

وستكون ملكية المشروع مشتركة بين الشركتين بواقع 50 % لكل منهما.

30 نوفمبر

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن إتمام إجراءات الحصول على قرض بقيمة 17 مليار دولار لمدة تصل إلى 7 سنوات.

يُعد القرض المجمع الأكبر من نوعه من حيث الحجم والمدة، والأول من نوعه في عدد المؤسسات المالية العالمية المشاركة فيه، حيث تجاوزت نسبة تغطيته أكثر من الضعف مقارنة بالقرض السابق، وتمت الصفقة بالتعاون مع 25 مؤسّسة مالية في كل من أوروبا، والولايات المتحدة، وآسيا، والشرق الأوسط.

28 نوفمبر

إطلاق المخطط العام ل مطار الملك سلمان الدولي، لتكون الرياض بوابة للعالم، ووجهة عالمية للنقل والتجارة والسياحة، وجسر يربط الشرق والغرب بما يرسخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

سيعمل صندوق الاستثمارات من خلال إطلاق المخطط العام لمطار الملك سلمان الدولي، على تحفيز النمو الاقتصادي المحلي والعالمي، وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، تحقيقًا لأهداف 2021 2025 .

14 نوفمبر

وقع صندوق الاستثمارات مذكرة تفاهم مع شركة بلاك روك لاستكشاف فرص الاستثمار في البنية التحتية بالمملكة والشرق الأوسط.

يسعى الطرفان إلى جذب مستثمرين إقليميين ودوليين واستقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لتمكين ودعم مشاركة القطاع الخاص المحلي.

القطاعات المستهدفة تشمل الطاقة، والكهرباء، والمرافق، والمياه، والبيئة، والنقل، والاتصالات، والبنية التحتية الاجتماعية.

13 نوفمبر

أعلن صندوق الاستثمارات عن إتمام بيع 12 مليون سهم في شركة مجموعة تداول السعودية القابضة بنجاح، تمثل 10 % من رأس مال الشركة، من خلال عملية بناء سجل الأوامر المسرع إلى فئة المستثمرين من المؤسسات.

بلغ حجم الطرح 2.3 مليار ريال، وهو ما يعد ثاني أكبر عملية بناء سجل أوامر مسرع على الإطلاق في السوق السعودي ومنطقة الخليج.

وأصبحت ملكية الصندوق بعد عملية البيع 60 % من رأس مال شركة مجموعة تداول السعودية القابضة.

ويتماشى البيع مع استراتيجية الصندوق لإعادة تدوير رأس المال والاستثمار في تطوير قطاعات جديدة وواعدة في الاقتصاد المحلي.

27 أكتوبر

إطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي، الذي يهدف إلى رفع مساهمة الصندوق وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 % بنهاية عام 2025 ، ودعم القطاع الخاص وتمكينه، وتحفيز المزايا التنافسية والابتكارية للصناعات الوطنية.

3 نوفمبر

إطلاق شركة «سير »، أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

من المتوقع أن تجذب «سير » استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 562 مليون ريال لدعم الاقتصاد الوطني، وأن تصل مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر إلى 30 مليار ريال، مع توفيرها 30 ألف وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر بحلول عام 2034 .

ستعمل الشركة على تصميم وتصنيع وبيع السيارات الكهربائية المزودة بأنظمة تقنية متقدمة، كخاصية القيادة الذاتية، في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي.

7 نوفمبر

إعلان استهداف صندوق الاستثمارات العامة للوصول إلى الحياد الصفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 من خلال نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ليكون الصندوق من أوائل صناديق الثروة السيادية عالميا والأول في منطقة الشرق الأوسط في استهداف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050 ، مما يعزز دور الصندوق كلاعب رئيس في دعم الجهود العالمية في مواجهة تحديات المناخ.

26 أكتوبر

تأسيس 5 شركات إقليمية تستهدف الاستثمار في كل من الأردن والبحرين والسودان والعراق وعمان، وذلك بعد إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار في أغسطس الماضي، حيث ستبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة في الشركات الستة 24 مليار دولار.

وستستثمر الشركات في قطاعات استراتيجية من ضمنها، البنية التحتية، والتطوير العقاري، والتعدين، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، والأغذية والزراعة، والتقنية.

4 أكتوبر

تأسيس شركة سوق الكربون الطوعي الإقليمية، بملكية 80 % للصندوق، و 20 % لمجموعة تداول السعودية القابضة، فيما إعلن في 26 أكتوبر نجاح تداول 1.4 مليون طن من الائتمان الكربوني في المزاد الأكبر من نوعه على مستوى العالم، والذي أقيم في اليوم الأول من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في مدينة الرياض.

4 أكتوبر

إطلاق شركة تطوير منتجات الحلال، والتي تهدف إلى الاستثمار في تطوير وتوطين قطاع صناعة منتجات الحلال في المملكة.

ويأتي تأسيس الشركة تماشيا مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 لتطوير وتمكين القطاعات الحيوية في المملكة ومنها قطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، وقطاع الأغذية والزراعة، بما يسهم في تحسين الميزان التجاري وتوطين الصناعة وتطويرها.

وفيما يلي حصر لأبرز 37 إعلانا وإطلاقا وتأسيسا لصندوق الاستثمارات العامة خلال 2022:

30 يونيو

إطلاق شركة تأجير الطائرات AviLease ، التي تهدف للمساهمة في تطوير منظومة قطاع الطيران في المملكة عبر التوسع في قطاع تأجير الطائرات.

ستركز على خدمات التأجير والبيع وإدارة أساطيل الطائرات بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع الطائرات.

وستعمل على توسيع عملياتها التشغيلية من خلال شراء الطائرات وإعادة تأجيرها، إلى جانب عمليات الاستحواذ على المحافظ والشركات.

25 يوليو

إعلان تصاميم مدينة «ذا لاين »، والتي تأتي انعكاسا لما ستكون عليه المجتمعات الحضرية مستقبلا في بيئة خالية من الشوارع والسيارات والانبعاثات، وتسهم في المحافظة على 95 % من أراضي نيوم للطبيعة، وتعتمد على الطاقة المتجددة بنسبة 100 %.

من أهم مواصفات «ذا لاين »، أن عرضها يبلغ 200 متر فقط على امتداد 170 كيلو مترا، وارتفاعٍ يبلغ 500 متر فوق سطح البحر.

وستبنى المدينة على مساحة لا تتجاوز 34 كيلو مترا مربعا، وستتسع لنحو 9 ملايين نسمة، وهو أمر غير مسبوق تماما في مدن بهذا الحجم.

5 أغسطس

إطلاق الشركة السعودية المصرية للاستثمار، والتي تهدف للاستثمار في عدد من القطاعات الواعدة في جمهورية مصر العربية، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا.

الشركة السعودية المصرية استحوذت على حصص أقلية في أربعة شركات ريادية مصرية.

4 أغسطس

إطلاق أعمال البنية التحتية والمخطط العام لمشروع «رؤى المدينة » في المنطقة الواقعة شرق المسجد النبوي الشريف.

يأتي «رؤى المدينة » تفعيلا لجهود صندوق الاستثمارات الهادفة لتطوير القطاعات الواعدة تماشيا مع رؤية المملكة 2030 .

15 أغسطس

أعلن صندوق الاستثمارات أنه يستثمر مع شركة كاين إنترناشيونال 900 مليون دولار، في مجموعة آمان لدعم التوسع العالمي لفنادقها وعقاراتها السكنية فائقة الفخامة.

هذا الاستثمار يتماشى مع سياسات الصندوق للاستثمار في القطاعات الواعدة لتحقيق عوائد مجدية على المدى الطويل داخل المملكة وخارجها.

14 يونيو

إطلاق برنامج صندوق الاستثمارات العامة وماجك ليب، لإتاحة فرصة تدريب استثنائية للخريجين السعوديين في مجال الواقع المعزز.

يشكل البرنامج فرصة للطلاب السعوديين في التخصصات التقنية والهندسية لتطوير مهاراتهم ومواهبهم في فترة 3 أشهر.

سيتم خلال فترة التدريب في الولايات المتحدة الأمريكية، تطوير خبرات الشباب في الواقع المعزز.

5 يونيو

أعلن صندوق الاستثمارات ومجموعة كابيتال بنك توقيع اتفاقية اكتتاب بقيمة نحو 695 مليون ريال، حيث سيصبح الصندوق عند اكتمال الصفقة مستثمرا استراتيجيا في مجموعة كابيتال بنك.

تم إصدار نحو 63 مليون سهم لمصلحة الصندوق عند إتمام الصفقة، وذلك بنسبة %23.97 من رأس مال المجموعة.

3 أكتوبر

إطلاق شركة داون تاون السعودية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، والتي تهدف لإنشاء وتطوير مراكز حضرية ووجهات متعددة ومتنوعة في 12 مدينة في أنحاء المملكة، بمساحة إجمالية أكثر من 10 ملايين م 2 لمشاريعها المصممة وفق الطابع الحديث والمستمد من روح مناطق المملكة وثقافتها، ونسيجها العمراني المحلي، مع مراعاة تطبيق أحدث المعايير المعتمدة.

4 سبتمبر

تأسيس الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار «السجل العقاري »، تهدف الشركة إلى تطوير وتشغيل السجل العقاري، عبر استحداث منصة رقمية متكاملة تسهم في تعزيز الشفافية والثقة في خدمات وبيانات العقارات بالمملكة.

ستعمل على إنشاء سجل متكامل للوحدات العقارية في المملكة، يتضمن قاعدة بيانات رقمية متطورة لجميع الوحدات الحكومية، التجارية، السكنية، الزراعية.

23 مايو

أعلنت شركة روشن، إحدى شركات صندوق الاستثمارات والمطور العقاري الوطني للمناطق السكنية، عن مشروع العروس الذي يعد ثاني أحياء روشن المتكاملة التي سيتم تنفيذها ضمن خطة لتطوير عدة أحياء في أربع مناطق رئيسة و 9 مدن في مختلف مناطق المملكة.

15 مايو

إطلاق الشركة السعودية للقهوة، تهدف إلى تمكين نمو قطاع الأغذية والزراعة، وتعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة باعتبارها موطنا رئيسا لبن الأرابيكا الأشهر عالميا.

يأتي إطلاق الشركة تماشيا مع استراتيجية الصندوق التي تركز على تمكين القطاعات الواعدة في المملكة، ومنها قطاع الأغذية والزراعة، إلى جانب تعزيز جهود المملكة في تنويع مصادر الدخل.

17 يناير

إطلاق أعمال شركة سكاي للذكاء الاصطناعي، الهادفة لدعم نمو وتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في المملكة، وذلك تماشياً مع أهداف صندوق الاستثمارات للمساهمة في تمكين القطاعات الواعدة لتصبح المملكة مركزا عالميا منافسا في التقنيات المتقدمة.

18 يناير

وقع صندوق الاستثمارات العامة مذكرة تفاهم مع «بوسكو » وسامسونج سي تي لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وذلك ضمن جهود الصندوق لتنويع الاقتصاد، وتطوير القطاعات الجديدة والواعدة في المملكة ومن ضمنها قطاع الطاقة، بما يتماشى مع استراتيجية الصندوق 2021 - 2025 .

6 أكتوبر

إعلان إتمام طرح أولى سنداته الخضراء الدولية ضمن برنامج صندوق الاستثمارات العامة الدولي لإصدار أدوات الدين، بهدف تمويل أو إعادة تمويل استثمارات الصندوق الخضراء.

ويعد صندوق الاستثمارات أوّل الصناديق السيادية في العالم التي تصدر سندات خضراء، ومنها إصدار سندات خضراء لمدة 100 سنة لأول مرة.

1 أبريل

أعلن صندوق الاستثمارات و stc عن توقيع اتفاقية لتأسيس شركة جديدة تختص في مجال تقنيات إنترنت الأشياء وتهدف إلى دعم تبني تطبيقات هذه التقنيات في المملكة.

ستعزز الشركة تبني تقنيات إنترنت الأشياء من خلال تقديم حلول تقنية نوعية تسهم في دعم قطاع التصنيع وقطاع النقل اللوجستي، بالإضافة إلى المدن الذكية.

20 يناير

إطلاق مجموعة بوتيك المتخصصة في الضيافة الفندقية الفاخرة، والتي ستعمل على تطوير سلسلة من القصور التاريخية والثقافية في المملكة إلى فنادق بوتيك فائقة الفخامة لتعزيز مكانة المملكة إقليميا ودوليا كوجهة سياحية وثقافية رائدة.

25 مارس

أعلنت شركة سالك، إحدى الشركات المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات، عن توقيعها اتفاقية استحواذ على %35.43 في شركة أولام الزراعية القابضة، مقرها في سنغافورة، حيث ستعمل الصفقة على تعزيز وتطوير مسيرة شركة سالك كذراع استثماري للصندوق في قطاع الأغذية.

6 يناير

إطلاق مجموعة ساڤي للألعاب الالكترونية، وتهدف إلى أن تكون رائدة في تطوير قطاع الألعاب والرياضات الالكترونية على الصعيدين المحلي والدولي.

وتتضمن استراتيجية ساڤي ضخ استثمارات تبلغ قيمتها 142 مليار ريال في أربعة برامج مختلفة.

وستقوم 5 شركات تابعة لمجموعة ساڤي على تنفيذ الاستراتيجية، تحظى كل منها بنموذج عمل مستقل ورؤى استراتيجية متنوعة في القطاع.

9 فبراير

وقع صندوق الاستثمارات اتفاقية إطارية مع الشركة السعودية لتقنية المعلومات «سايت » لتقديم الخدمات والحلول السحابية والتحوّل الرقمي في المملكة، حيث يسعى الصندوق إلى تمكين القطاعات الاستراتيجية وتعزيز قيمتها المضافة محليا ودوليا عبر دعم محفظة شركاته.

3 مارس

إعلان إنشاء «تروجينا » الوجهة العالمية للسياحة الجبلية الجديدة في إطار خطة نيوم واستراتيجيتها للإسهام في دعم وتطوير القطاع السياحي في المنطقة.

حيث يعد المشروع ابتكارا هندسيا فريدا لا مثيل له على مستوى العالم بأكمله، تتناغم فيه الطبيعة الساحرة لجبال نيوم مع المواقع السياحية المطورة فيها، لتقدم تجربة جديدة غير مسبوقة في العالم تعكس الأسلوب المستقبلي للمعيشة والعمل والترفيه في نيوم.

3 فبراير

إعلان نقل 4% من أسهم شركة أرامكو السعودية إلى صندوق الاستثمارات العامة.

تسهم أسهم أرامكو المنقولة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

6 فبراير

إدراج شركة علم في السوق الرئيسة لتطوير القطاع المالي، وتنويع خيارات الاستثمار في السوق المالية السعودية.

ويتسق الطرح مع مستهدفات الصندوق لدعم جهود التحول الرقمي والبنية التحتية التقنية في المملكة.

24 فبراير

أعلن صندوق الاستثمارات عن افتتاح ثلاثة مكاتب جديدة لشركات تابعة في كل من لندن ونيويورك وهونج كونج.

وتأتي هذه الخطوة تماشيا مع مستهدفات الصندوق المستقبلية للتوسع على المستوى العالمي.