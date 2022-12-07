سعر الذهب يتراجع في منتصف تعاملات اليوم

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع منتصف التعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في بداية التعاملات، رغم من ارتفاع المعدن عالميا، وفقا لنادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات لموقع "مصراوي".

ومع بداية تعاملات اليوم، ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة 45 جنيها مقارنة بمستواه مساء أمس الثلاثاء.

ونشر الموقع قائمة بأسعار الذهب في منتصف التعاملات:

هبطت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1147 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1474 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1720 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 1967 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 13760 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء إلى نحو 1773 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.13%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.