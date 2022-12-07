شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة الأربعاء باستثناء صعود مؤشرات الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، باستثناء مؤشرات بورصة الكويت.

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 2.48% خاسرًا 259.13 نقطة ليغلق عند مستوى 10185.14 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% رابحًا 221.63 نقطة ليغلق عند مستوى 18727.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 115.3 مليون سهم بقيمة 3.7 مليار ريال.

وهبط 20 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها البنوك بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 2.77%، يليه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 2.72%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.42%، ثم قطاعي التطبيقات وخدمات التقنية، والسلع الرأسمالية بنسبة 1.8%، 1.7%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.26%.

وقفز 42 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "بروج للتأمين" بنسبة 9.61%، ثم سهم "سلامة" بنسبة 3.95%، ثم سهم "طباعة وتغليف" بنسبة 2%، وتراجع 158 سهمًا على رأسها سهم "شمس" بنسبة 5.37%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 5.12%، ثم سهم "الراجحي" بنسبة 4.88%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 372.1 مليون ريال سعودي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.06% خاسرًا 1.16 نقطة ليغلق عند مستوى 1856.6 نقطة، وبلغ حجم التداول 454.4 ألف سهم بقيمة 154 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 9.19% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.2%، ثم قطاع المال بنسبة انخفاض 3.28% بضغوط هبوط سهمي بيت التمويل الكويتي، بنك البحرين الوطني بنسبة 2.17%، 0.33%، على التوالي.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 1.33% خاسرًا 154.24 نقطة ليغلق عند مستوى 11463.07 نقطة، وبلغ حجم التداول 88.5 مليون سهم بقيمة 456.5 مليون ريال عبر تنفيذ 14.3 ألف صفقة، وتراجع 34 سهمًا، وارتفع 12 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وهبطت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.95%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.7%، يليه قطاعي النقل، والصناعات بنسبة 0.5%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والتأمين، والبنوك والخدمات المالية بنسبة 3.13%، 1.88%، 0.69%، على التوالي.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.707% خاسرًا 73.31 نقطة ليغلق عند مستوى 10300.83 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.585 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 275.4 مليون سهم، بقيمة 1.5 مليار درهم، عبر تنفيذ 14.5 ألف صفقة.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها المرافق بنسبة 2.35%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 2.14%، يليه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.03%، ثم قطاعي العقارات، التقديري للمستهلك بنسبة 1.66%، 1.49%، على التوالي، ثم قطاع الطاقة بنسبة 1.23%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.06%، فيما ارتفع قطاع الصناعات بنسبة 0.49%.

وارتفع 14 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 12.9%، ثم سهم "الواحة كابيتال" بنسبة 4.48%، ثم سهم "شركة بالمز الرياضية" بنسبة 4.04%، وتراجع 42 سهمًا على رأسها سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.45%، ثم سهم "شركة طيران أبو ظبي" بنسبة 4.33%، ثم سهم "شركة حياة للتأمين" بنسبة 3.51%، فيما تصدر سهم "مجموعة ملتيبلاي" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 252.2 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.03% خاسرًا 1.01 نقطة ليغلق عند مستوى 3338.88 نقطة، وبلغ حجم التداول 188.8 مليون سهم محققة ما قيمته 334.9 مليون درهم من خلال تنفيذ 6063 صفقة لعدد 37 سهمًا.

وانخفضت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الخدمات المالية بنسبة 0.47%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.43%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.14%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.86%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.22%.

وزاد 16 سهمًا على رأسها الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) بنسبة 2.74%، ثم سهم مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي بنسبة 2.20%، وتراجع 17 سهمًا على رأسها بنك دبي الإسلامي بنسبة 4.54%، ثم سهم شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 4.16%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 14.3 مليون ورقة بقيمة 88.8 مليون درهم.





بورصة الكويت

فيما ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد مؤشر السوق العام بنسبة 0.1% رابحًا 7.63 نقطة ليغلق عند مستوى 7430.51 نقطة، وقفز مؤشر السوق الأول بنسبة 0.08% رابحًا 6.33 نقطة ليغلق عند مستوى 8284.80 نقطة، وزاد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.21% رابحًا 11.81 نقطة ليغلق عند مستوى 5661.24 نقطة، وارتفع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.32% رابحًا 18.38 نقطة ليغلق عند مستوى 5806.98 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 166.6 مليون سهم بقيمة 40.6 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 8386 صفقة، وصعدت 5 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها الطاقة بنسبة 1.82%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.8%، يليه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.72%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.41%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.14%، فيما تراجع قطاع التكنولوجيا بنسبة 7.59%، ثم قطاع المنافع بنسبة 1.54%، ثم قطاعي الصناعة، والموارد الأساسية بنسبة 0.32%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.16%، وأخيرًا قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 0.03%، 0.01%، على التوالي.