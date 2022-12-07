القومي للحوكمة يختتم تدريب برنامج "الحوكمة والتحول الرقمى" بكلية هيرتى بألمانيا

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القاهرة - سامية سيد - شريفة شريف: البرنامج فرصة جيدة لمناقشة التحديات الرئيسية التي تواجه المؤسسات العامة فيما يتعلق بالحوكمة ومكافحة الفساد

اختتم أمس المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة –الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية- تدريب الدفعة الثانية من البرنامج التدريبي "الحوكمة والتحول الرقمي"، وذلك بمقر كلية هيرتي للحوكمة ببرلين، لعدد 27 متدرب يمثلون 11 جهة من الجهاز الإداري للدولة.

وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن تنفيذ البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022، واستمرارًا للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة، والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية بالاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم.

وأشارت شريف إلى أن البرنامج التدريبي يعد فرصة جيدة للتبادل والمناقشة حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة في نطاق مختلف وحدات البرنامج مثل الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد والحوكمة الرقمية.

ومن جانبهم أعرب المتدربون عن سعادتهم بالدورة التدريبية، والفرصة التي قدمتها لهم للدراسة المتعمقة لموضوعات الحوكمة والتحول الرقمي ومكافحة الفساد والتواصل السياسي.

يشار إلى أنه تم تدريب الدفعة الأولى من برنامج "الحوكمة والتحول الرقمي" بكلية هيرتي للحوكمة ببرلين خلال شهر سبتمبر الماضي.