شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مركز الصناعات الغذائية يستعرض الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع التمور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار الاهتمام الكبير بالتمور ومنتجاتها تم عقد جلسة نقاشية ضمن فعاليات اليوم الختامى للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " فى دورته السابعة والذى يتضمن معرض تمور أفريكا، وذلك تحت عنوان "إستراتيجية التمور المصرية " و" التطورات فى صادرات التمر بالعالم العربى ".

وأدار الجلسة الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي، لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة التجارة والصناعة، وشارك فى الجلسة الاولى كل من الدكتور عبدالله بن عبد الله، الخبير الدولى للتمور، والدكتور نصر الدين حاج أمين، ممثل منظمة الاغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" بمصر، والدكتور عز الدين العباسى، مدير المعمل المركزى للنخيل، بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، والدكتور شاكر عرفات، مدير معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، بمركز البحوث الزراعية، إلي جانب حضور لفيف من الخبراء والمختصصين والمنتجين والمزارعين فى مجال التمور .

واستعرض الدكتور أمجد القاضي، المدير التنفيذي ، لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى، بوزارة التجارة والصناعة، ملامح ومحاور الاستراتيجية الجديدة لتطوير قطاع التمور المصرية والتى تتولى اعدادها وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO ، وبدعم كبير من جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي.

وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة تولى اهتماما كبيرا بقطاع التمور، بصفة مصر أكبر منتج للبلح والتمر علي مستوي العالم، وبصفته أحد القطاعات الواعدة لتحقيق الأمن الغذائي وتعظيم القيمة المضافة وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية، لافتاً الى انه فى ضوء المتغيرات المتلاحقة فى مجال التمور فقد رؤى اهمية تحديث استرايجية التمور المصرية والتى تم وضعها فى عام 2016 لمواكبة خطط التوسع فى زراعات النخيل وعمليات تصنيع التمور ومنتجاتها .

وأشار إلى أنه جارى حاليا مراجعة الاستراتيجية الجديدة مع ممثلي كافة الأطراف المعنية قبل إطلاقها بمعرفة وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بمشاركة الجهات المعنية وعلي رأسها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمجلسين التصديريين للحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات.

كما أكد الدكتور نصر الدين حاج ممثل منظمة الاغذية والزراعة للامم المتحدة بمصر إلى أن الفاو اطلقت مبادرة " بلد واحد ومنتج واحد "وهذه المبادرة نعمل عليها فى قطاع التمور فى مصر بالتعاون مع جهات عديدة فى دعم قطاع التمور من خلال تحديث استراتيجية التمور والخطط التنفيذية ولاسيما وان قمة المناخ التى عقدت مؤخرا بشرم الشيخ اكدت على تلائم البيئة فى محافظات مصر مع التغير المناخي والتنوع البيولوجى لقطاع التمور والذى يعد من اكبر القطاعات التى تسهم بشكل كبير فى الحفاظ على المناخ .

وأشار الدكتور عبد الله بن عبدالله،الخبير الدولى للتمور أنه جاري حاليا تحديث الاستراتيجية لتنمية وتطوير قطاع التمور في مصر، مشيراً إلى الاستراتيجية تشمل عديد من المحاور تتضمن إنتاج وجودة التمور والتسويق المحلى والتصنيع والتعبئة والتصدير والاستفادة من المخلفات والبحوث والتطوير وذلك بالتعاون مع وزارات البيئة والزراعة وكذلك المركز القومي للبحوث، واكاديمية البحث العلمي والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية والمجلس التصديرى للصناعات الغذائية.

وأوضح أن خطة عمل الاستراتيجية تشمل عمل مشاريع لتنفيذها بعدما وصلت مصر لتصدير 1.7 مليون طن وبمعدل 15 مليون نخلة بمختلف محافظات الجمهورية منها الوادى الجديد - الجيزة وأسوان والواحات البحرية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك جودة عالية فى التمور النصف جافة والتى يوجد عليها طلب كبير من الدول الاوربية وهناك اصناف جديدة منها صنف المجدول والتى وصل انتاج مصر فى السنة الاخيرة الى 3 ألاف طن.

واستعرض عبد الله الخطة المستقبلية فى قطاع التمور خلال 5 سنوات قادمة والتى تعتمد على التطوير فى الانتاج من حيث تحديد الاصناف الملائمة للاسواق الخارجية والتشجيع على زراعتها، لافتاً إلى أن الاستراتيجية خرجت بعدة مقترحات والتى تشمل الاستفادة من الاصناف الرطبة فى مصر وكذلك طرح مشاريع استثمارية فى تصنيع التمور ومخازن التبريد والتجميد، وكذلك يجب على المجلس التصديري تقديم الدعم الفنى المناسب للاصناف ذات الاصول المحلية مثل الصنف السيوى أو الصعيدى بالاضافة إلى انشاء وتفعيل المدارس الحقلية لتدريب خريجى المدارس الزراعية .

ونوه عبد الله الي أهمية استغلال وإعادة تدوير المخلفات، وكذلك التوسع في الصناعات القائمة على التمور والنخيل والتى تشمل الأخشاب والخل والدبس والكحول، لافتاً الي ان الأسواق التصديرية المستهدف لقطاع التمور تشمل الدول الأسيوية والولايات المتحدة الأمريكية ودول قارة أوروبا.

وأوضح الدكتور عز الدين العباسى مدير المعامل المركزية للنخيل ،ب مركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وإستصلاح الاراضي إن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاج التمور بحجم إنتاج يصل لـ 1.7 مليون طن وإنتاج مصر من التمور عالميا يمثل 18%، وهو ما يمثل تقريبا خمس الإنتاج العالمي.

ودعا العباسي إلى الاهتمام بالعمليات الزراعية ومواجهة التغيرات المناخية والتى تؤثر على محصول النخيل واتباع الإرشادات الزراعية التي يقدمها الخبراء المتخصصون في زراعة وصناعة النخيل.

ودارت نقاشات مع المزارعين والمنتجين والمصدريين المشاركين فى الحلقة النقاشية حول المشكلات التى تواجهم من خلال استعراض الهيكل التنظيمي والمؤسسي واستراتيجية التسويق وفتح اسواق جديدة امام المنتج لزيادة صادرات التمور .