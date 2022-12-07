شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ملتقى "خنوم" للنحت والخزف بمشاركة وزير قطاع الأعمال.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت أعمال ملتقى "خنوم" الدولي للنحت والخزف، والذي استضافته الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني "شيني"، إحدى شركات "القابضة للصناعات المعدنية" بمشاركة فنانين من 9 دول، يتنافسون فى النحت وفى ابراز مهاراتهم فى هذا المجال الهام، حيث حرص الدكتور مهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، المشاركة فى ختام فعاليات ملتقى "خنوم" اعرف التفاصيل

1- تفقد الوزير أعمال الفنانين المشاركين في الملتقى، ونماذج من منتجات شركة "شيني"، ورافقه خلال الجولة فنانين من 9 دول أجنبية.

2- شارك فى الفعاليات عدد من المشاركين المصريين وأكاديميين ونقابيين، ووفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

3- الخزف والصينى نظمت 5 ملتقيات دولية في إطار المساهمة المجتمعية، بمشاركة فنانين أكاديمين وبعض أساتذة الفنون من مختلف كليات الفنون التطبيقية والجميلة والتربية الفنية والنوعية، بالإضافة إلى فنانين تشكيليين للتأكيد على تلاقي الخبرات المختلفة.

4- الدكتور محمود عصمت أكد على أهمية صناعة الخزف والفخار وارتباطها بالحضارة المصرية القديمة، وعلاقة المصريين بنهر النيل وحسن استغلال الطمي حتى تم تأسيس شركة الخزف والصيني "شيني" في الخمسينيات من القرن الماضي وإسهاماتها الفنية والإبداعية المختلفة، وكونها قلعة صناعية راسخة في أذهان ووجدان المصريين.

5- الشركة تعد مؤسسة فنية وعلمية وتعليمية رائدة، حيث فتحت أبوابها للطلاب والباحثين وأساتذة الجامعات من كليات الفنون.

6- أشاد الوزير بجودة الأعمال المعروضة في الملتقى من النحت والخزف، وما بها من لمسات فنية وإبداعية تعكس الجمال والرقي، كما أشاد بمهارة العاملين بشركة الخزف والصيني "شيني" وجودة منتجاتها، موجهًا ببذل مزيد من الجهود التسويقية لفتح أسواق جديدة والنهوض بمبيعات الشركة.

7- كرم وزير قطاع الأعمال العام عددًا من الفنانين والنحاتين المشاركين بالملتقى والعاملين بشركة شيني، موجهًا الشكر للقائمين على تنظيم الملتقى والشركة القابضة للصناعات المعدنية.