شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وعيار 21 يسجل 1750 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر تحرك إلي مستويات 1750 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، مع استمرار موجة الاضطرابات في السوق وسط تغيرات لحظية في سعر المعدن بسبب المضاربة.

وعادت الأسعار أمس إلي الهبوط مرة أخرى إلي مستويات 1700 جنيه للعيار الرئيسي، في حين تسجل أسعار المعدن النفيس تغيرات مستمرة على مدار الساعة الأمر الذي تسبب في حدوث شلل في السوق واتجاه بعض الشركات لوقف إعلان التسعير.



عيار 18 سجل 1500 جنيه. أسعار الذهب اليوم:عيار 18 سجل 1500 جنيه. عيار 21 سجل 1750 جنيها. وعيار 24 سجل 2000 جنيه. والجنيه الذهب 14000 جنيه.

وفي هذا الإطار أكد سامح عبد الحكيم الخبير في سوق الذهب وعضو شعبة الذهب ، أن الأسعار الحالية مبالغ فيها وهناك مضاربات غير مقبولة أدت إلي هذا التغير في الأسعار وحدوث ارتفاع غير مبرر في حين تسجل الأسعار العالمية هبوط إلي 1772 دولار مقابل1800 دولار.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن الإتجاه العالمي للذهب يجب أن يكون مؤثر في حركة الأسعار مؤكدا أن الفترة المقبلة قد تشهد هبوط في الذهب بمصر مع تراجع المضاربة على المعدن النفيس.

وأشار سامح عبد الحكيم إلي أن هناك مضاربين كبار يجب تحجيم دورهم في تحديد سعر الذهب، مشيرا إلي أن الحكومة تدعم انضباط التسعير وهناك تواصل مستمر من أجل خلق حالة من الهدوء في سوق الذهب خلال الفترة المقبلة.