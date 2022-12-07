شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة الكيماوية: فتح مجال الشراكة لمشروعات غسيل وتصنيع الرمال بسيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‏كشفت مصادر فى قطاع الأعمال العام، أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاعين الخاص والعام للشراكة على عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بأبو زنيمة ،وفي المنطقة التابعة لشركة سيناء للمنجنيز ،إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ، خصوصا في مجالات غسيل الرمال وتصديرها، أو فى مجالات تدشين مصنع لتصنيع الرمال الزجاجية وتصنيع المنتجات الالكترونية .

أضافت المصادر لـ"الخليج 365" ‏أن الشركة القابضة الصناعات الكيماوية وشركة سيناء للمنجنيز لديهما الإمكانية للدخول في مشروعات شراكة ،سواء المناصفة او بنسبة اقل او من خلال تدشين شركة جديدة للمشروع الذي سيتم الاتفاق عليه ،سواء برأس المال المحلي ، أو رأسمال اجنبي ، لافتة أن هناك ترحيب كبير بالاستثمارات الأجنبية للدخول في شراكة .

خاصة أن نسبة النقاوة فى الرمال الزجاجية عالية للغاية، وتستخدم فى تصنيع الشرائح الإلكترونية المتنوعة ،وهي مطلوبة عالميا بشكل كبير.

‏أوضحت ان فتح باب تصدير الرمال مؤخرا، بهدف تدعيم موارد الشركة والاستفادة من الاحتياطات الكبيرة منها ؛لزيادة العملة الأجنبية و المساهمة في تدعيم الاقتصاد الوطني في ظل الظروف الراهنة، مع الترويج لقيمة هذه الرمال؛ مما يمهد دخول شركات عالمية في تصنيعها محليا ،أو غسلها وتنظيفها بدلا من تصديرها في صورتها الأولية، مما يمثل قيمة مضافة كبيرة لها.