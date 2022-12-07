شكرا لقرائتكم خبر عن 298 مليون دولار تراجع بواردات مصر من البترول الخام فى شهر واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت الواردات المصرية من البترول الخام بشكل كبير في شهر سبتمبر الماضي، وفقا لنشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 231 مليون و200 ألف دولار، مقابل 529 مليون و400 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته 298 مليون و200 ألف دولار.

وجاءت واردات مصر البترول الخام ضمن قائمة الواردات المصرية من الوقود والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو مليار و139 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل مليار و31 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 107 مليون و782 ألف دولار.

وحققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 6.55 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.83 مليار دولار فى شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.

وشملت قائمة واردات مصر من الوقود كلا من واردات الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو 161 مليون و500 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، مقابل 95 مليون و570 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت 65 مليون و930 ألف دولار، ثم واردات منتجات البترول والتي سجلت نحو 692 مليون و130 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 374 مليون و940 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 317 مليون و190 ألف دولار.