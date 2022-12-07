شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بوصول الإنتاج العالمى من الهيدروجين منخفض الانبعاثات لـ24 مليون طن 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر تقرير الأوضاع البترولية العالمية الربع الثالث 2022لمنظمة "أوابك " أن تلبية الطلب العالمي على الهيدروجين يتم بشكل كامل تقريباً عن طريق إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري، في عام 2021، بلغ إجمالي الإنتاج العالمي من الهيدروجين 94 مليون طن، ويستحوذ الهيدروجين المنتج باستخدام الغاز الطبيعي (بدون احتجاز الكربون وتخزينه على نحو %62 من إجمالي الإنتاج العالمي من الهيدروجين خلال عام 2021.

وتابع التقرير ، في حين شكل إنتاج الهيدروجين من الفحم نسبة 19 من الإجمالي ، وتركز بشكل رئيسي في الصين. كما تم استخدام كميات محدودة من النفط أقل من 1%) لإنتاج الهيدروجين.

وأشار التقرير، أنه من الملاحظ ارتفاع عدد المشروعات المعلنة لإنتاج الهيدروجين منخفض الانبعاثات وفي حال تم تنفيذ جميع مشروعات إنتاج الهيدروجين من التحليل الكهربائي للمياه، أو من الوقود الأحفوري مع استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه التي هي قيد التطوير حالياً)، يمكن أن يصل الإنتاج العالمي من الهيدروجين منخفض الانبعاثات إلى أكثر من 24 مليون طن بحلول عام 2030.

وأضاف التقرير، أنه من المتوقع أن يصل إنتاج الهيدروجين من الوقود الأحفوري (مع استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه في أوروبا إلى نحو 3 مليون طن في عام 2030، بناء على المشروعات المعلنة التي يتركز معظمها في هولندا والمملكة المتحدة ،في حين يتوقع أن تحقق جميع المشروعات المخطط لها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، مستوى إنتاج مماثل، وهو ما يعادل 33% من إجمالي الإنتاج العالمي للهيدروجين من الوقود الأحفوري (مع استخدام تقنية احتجاز الكربون وتخزينه).