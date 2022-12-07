شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يمكن للعالم خفض الانبعاثات الضارة بنسبة 70‎%‎ بحلول 2050؟ 10 معلومات تجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتولى مصر رئاسة مؤتمر الأطراف السابع والعشرين COP27 حتى نوفمبر العام المقبل ، لتسليم الرئاسة لدولة الامارات العربية المتحدة فى فعاليات cop28 ، وسط مساعى محلية وعالمية للحد من الانبعاثات الضارة ، حيث أشار تقرير جديد لمجموعة البنك الدولي إلى أن استثمار 1.4% في المتوسط من إجمالي الناتج المحلي سنويا يمكن أن يخفض الانبعاثات في البلدان النامية بنسبة 70% بحلول عام 2050 ، فضلا عن تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الصدمات.

تعرف على التفاصيل فى 10 معلومات..

1- تم عمل تحليل تغطية أكثر من 20 بلدا مسؤولة عن 34% من انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.

2- يوضح هذا التحليل أن الاحتياجات الاستثمارية أعلى بشكل ملحوظ في البلدان الأقل دخلا والأكثر عرضة لمخاطر تغير المناخ، وغالبا ما تتجاوز 5% من إجمالي الناتج المحلي.

3- ستحتاج هذه البلدان إلى زيادة مبالغ التمويل الميسر والمنح لإدارة آثار تغير المناخ وتحقيق التنمية في سياق مسار منخفض الانبعاثات الكربونية.

4- تشمل الشروط الأساسية للنجاح تفعيل الإصلاحات التي تحقق الآثار المرجوة، وتحسين تخصيص الموارد العامة، وزيادة تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساندة المالية الكبيرة من المجتمع الدولي.

5- ويشير التقرير انه على البلدان المرتفعة الدخل التي تتحمل مسؤولية أكبر عن الانبعاثات أن تقود الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات الكربونية على نحو أعمق وبوتيرة أسرع.

6- زيادة المساندة المالية للبلدان الأقل دخلا. وللبلدان النامية المسؤولة عن الانبعاثات الكبرى حاليا وفي المستقبل أيضا دور رئيسي لتحقيق أهداف اتفاق باريس من أجل العالم.

7- لابد استخدام التكنولوجيات والابتكارات اللازمة لخفض كثافة الكربون في إنتاج الكهرباء والصلب والأسمنت والصناعات التحويلية، وكيفية قيام العالم ببناء سلاسل إمداد خضراء تتسم بالكفاءة من أجل مستقبل مستدام.

8- يمكن أن يحقق خفض الانبعاثات نواتج إنمائية فورية مثل الحد من قابلية التأثر بمخاطر التقلب في أسعار الوقود الأحفوري، وتحسين موازين التجارة، وتعزيز أمن الطاقة، وتحسين جودة الهواء وما يتصل بذلك من آثار صحية إيجابية.

9- ويمكن للإجراءات المبكرة أيضا أن تؤدي إلى تفادي حصر البلدان في مشروعات بنية تحتية وأنظمة عالية الانبعاثات، وهو ما سيكون باهظ التكلفة في المستقبل، بل وقد يكون من المستحيل التحول عن هذا المسار.

10- ويغطي هذا التحليل أكثر من 20 بلدا، منها: الأرجنتين، وبنغلاديش، وبوركينا فاصو، والكاميرون، وتشاد، والصين، وجمهورية مصر العربية، وغانا، والعراق، والأردن، وكازاخستان، وملاوي، ومالي، وموريتانيا، والمغرب، ونيبال، والنيجر، وباكستان، وبيرو، والفلبين، ورواندا، وجنوب أفريقيا، و تركيا، وفييتنام.