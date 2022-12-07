شكرا لقرائتكم خبر عن 242 مليون جنيه واردات الفضة أول 9 أشهر للعام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور الواردات المصرية من الفضة بأشكالها المختلفة منذ بداية العام الجاري 2022، وحتى شهر سبتمبر الماضي، حيث سجل إجمالي الواردات منها نحو 242 مليون و382 ألف جنيه.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن واردات الفضة جاءت موزعة بين بندين الأول وهو واردات حلى ومجوهرات وأجزاؤها من فضة، وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 164 مليون و703 ألف جنيه في الـ 9 أشهر الأولى من عام 2022، موزعة على عدة دول أهمها الواردات من تركيا وبلغت قيمتها نحو 155 مليون و903 ألف جنيه، يليها إيطاليا بقيمة 3 ملايين و768 ألف جنيه، بالإضافة إلى تايلاند بواردات قيمتها 2 مليون و129 ألف جنيه، والصين بواردات قيمتها مليون و969 ألف جنيه

وفي نفس السياق جاءت واردات الفضة "بما في ذلك الفضة المطلية بذهب أو بلاتين" بأشكال خام، وكانت قيمتها الإجمالية نحو 77 مليون و679 ألف جنيه، موزعة بين عدة دول تتصدرها الامارات العربية بقيمة 43 مليون و545 ألف جنيه، والواردات من إيطاليا بقيمة 26 مليون و98 ألف جنيه، ثم الواردات من تركيا بقيمة 8 ملايين و11 ألف جنيه.