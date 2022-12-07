شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم السلع المصدرة والمستوردة مع دول حوض النيل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النشرة السنوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النـل عام 2021" مجموعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة، فيما يتعلق بتطور الصادرات والواردات المصرية خلال تلك الفترة.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بالإنفوجراف، أهم الأصناف التى تم تصديرها لدول حوض النيل وفقا لما يلي:

جاءت السودان فى المرتبة الأولى للصادرات بقيمة 826.8 مليون دولار، مقابل 500.1 مليون دولار عام 2020 بزيادة 65.3٪.

كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى السودان اللدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، سكر ومصنوعات سكرية.

جاءت كينيا في المرتبة الثانية بقيمة 382 مليون دولار، مقابل 387.2 مليون دولار عام 2020 بنسبة تراجع 1.3٪.

كان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا لدائن ومصنوعاتها (مواد خام لصناعة البلاستيك)، حديد ومصنوعاته، ورق ومصنوعات من عجائن الورق، ملح وكبريت، أتربة أحجار واسمنت.

جاءت السودان فى المرتبة الأولى للواردات بقيمة 336.7 مليون دولار، مقابل 224.9 مليون دولار عام 2020 بزيادة 49.7٪.

كان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، حبوب واثمار زيتية ونباتات طبية وعلف.

وجاءت كينيا فى المرتبة الثانية بقيمة 248.9 مليون دولار، مقابل 238.4 مليون دولار عام 2020 بزيادة 4.4٪.

وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها بن وشاى وبهارات أخرى.

جاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بقيمة 475.4 مليون دولار، مقابل 391.4 مليون دولار عام 2020 بزيادة 21.5% .

جاءت مجموعة المنتجات الحيوانية والنباتية والمشروبات والتبغ فى المرتبة الأولى للواردات بقيمة 553.6 مليون دولار، مقابل 438.3 مليون دولار عام 2020 بزيادة بلغت 26.3٪.