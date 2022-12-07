شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-12-2022.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: آراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، السويدي إليكتريك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 931.359 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 899.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.12%، والعرب على 11.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 174.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 95.9 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 141.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2453 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17294 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.345 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.98%.

- مطاحن مصر العليا بسعر إغلاق 108.190 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.63%.

- الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 124.500 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.85%.

- السويدي إليكتريك بسعر إغلاق 11.320 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.37%.

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 11.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.16%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف بسعر إغلاق 0.109 دولار بنسبة تراجع بلغت 6.84%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 23.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.37%.

- الوادي العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 0.553 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 16.420 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.98%.

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.740 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.86%.