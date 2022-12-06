أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 6-12-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 6-12-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 931.359 مليار جنيه.

إيقاف تداول 7 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم: آراب للتنمية والاستثمار العقاري، الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، السويدي إليكتريك، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، مطاحن مصر العليا.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 931.359 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 899.8 مليون ورقة مالية بقيمة 2.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 81.7 ألف عملية لعدد 198 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 83.32% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.12%، والعرب على 11.57%، واستحوذت المؤسسات على 25.88% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 74.11%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 7.6 مليون جنيه، 63.6 مليون جنيه، 174.8 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 95.9 مليون جنيه، 8.8 مليون جنيه، 141.3 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 14498 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 2453 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 17294 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 5964 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 2667 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.86% ليغلق عند مستوى 3931 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 3542 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 1267 نقطة.

وصعدت أسهم 89 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 60 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركتا الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، شراء الأولى 2.1 مليون سهم خزينة خلال جلسة أمس الإثنين، وبذلك يصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 3.76% من أسهم رأس المال، شراء الثانية 175.6 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.99%.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات البنك التجاري الدولي (مصر)، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 100 ألف سهم، 8713 سهم، 157.5 ألف سهم، 500 ألف سهم، 85.9 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر)، القلعة للاستشارات المالية، 76.6 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

وباع مساهم رئيسي بشركة العبور للاستثمار العقاري 920 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركات سبيد ميديكال، وإي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، والدولية للأسمدة والكيماويات 66.7 مليون سهم، 5 آلاف سهم، 7 آلاف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والنصر للملابس والمنسوجات-كابو، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا 714.6 ألف سهم، 11.5 ألف سهم، 1098 سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركات النصر للملابس والمنسوجات-كابو، دايس للملابس الجاهزة، والمجموعة المصرية العقارية، واسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، ومصر للفنادق، وبيراميزا للفنادق والقرى السياحية-بيراميزا، 2.25 مليون سهم، 28.4 مليون سهم، 203.5 ألف سهم، 200 ألف سهم، 33 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي.

قالت شركة سبيد ميديكال، إن المساهم شريف علاء الزيات باع 66.7 مليون سعم بسعر 0.433 جنيه بقيمة إجمالية 28.9 مليون جنيه ليبيع حصته البالغة 6.01%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية.

البنك المصري الخليجي

قال البنك المصري الخليجي، إن مجلس الإدارة وافق على اعتماد الموازنة التقديرية لعام 2023، ومتوقع أن تصل زيادة الأرباح للعام المالي الجديد أكثر من 15% عن أرباح العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، كما تم الموافقة على قبول استقالة عمرو بكير نائب أول العضو المنتدب وعضو مجلس الإدارة التنفيذي من منصبه.

بلتون

قالت بشركة بلتون المالية القابضة، إن المحكمة الاقتصادية أصدرت حكمًا تمهيديًا غير منهي للخصومة بإحالة الدعوى المذكورة المقامة من شركة لنكوم للاستثمارات ضد شركة بلتون لتداول الأوراق المالية إلى الخبراء لإعداد تقرير في الدعوى في إطار فحص المحكمة للدفوع القانونية المبداه من الخصوم، وتمهيدًا للفصل في الدفع المبدى من جانب بلتون بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم والدفع بسقوط الحقو الموضوعي بالتقادم، وكلفت المحكمة الشركة المدعية بإيداع أمانة قدرها 10 آلاف جنيه على ذمة أتعاب ومصروفات الخبير، وحددت المحكمة جلسة 1 يناير عام 2023 لنظر الدعوى في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة 4 فبراير للتقرير في حالة سداد الأمانة.