شكرا لقرائتكم خبر عن مدير عام BMW مصر: نعمل على توطين صناعة السيارات بطاقة إنتاجية 10 آلاف سيارة سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد شديد، مدير عام BMW مصر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 " إنه تماشيا مع بنود وتوجه الدولة المصرية فى توطين الصناعة من خلال عملية تجميع صناعة السيارات بنسبة مكون محددة طبقا للاشتراطات الجديدة باعتبارها إحدى الركائز التى يقوم عليها اقتصاد دول عظمى.

وأضاف "شديد" فى تصريحاته أن الشركة لديها خطة طموحة تدعم عملية التصنيع المحلى، عن طريق استئناف مصنع بى ام دبليو، المكون من 3 خطوط بطاقة انتاجية 10 آلاف سنويا، ومن أبرز تلك السيارات، هى الفئات أكس 4 وأكس 7 وأكس 5، حيث سنبدأ فى انتاج أول دفعة خلال الربع الأول من العام المقبل 2023، حيث تعتمد على الأيدى العاملة المصرية الماهرة، مشيرا إلى أن مصر تأتى فى المرتبة الثانية فى حجم المبيعات على مستوى المنطقة الجغرافية التى تشمل 45 دولة، مؤكدا أنه لا يوجد لدينا شبكة موزعين حتى الآن ونعتمد على البيع المباشر.