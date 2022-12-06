شكرا لقرائتكم خبر عن جمارك الصادر بالدخيلة تضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكن رجال الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة برئاسة مجدى كمال الشهاوى رئيس الإدارة المركزية بجمارك الدخيلة بالتنسيق مع الإدارة العامة للصادر برئاسة الدكتور ياسر يسرى مدير عام جمارك الصادر بالدخيلة من ضبط محاولة تهريب كمية كبيرة من قوالب الرصاص الخام الممنوع تصديرها بالمخالفة لقرار وزير التجارة والصناعة رقم 190 لسنة 2022 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية رقم 770 لسنة 2005.

فبناءأ على إخبارية سرية مشتركه من الإدارة العامة للصادر بالدخيلة بالتنسيق مع مباحث الأموال العامة والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة محمد درويش والإدارة العامة للأمن الجمركى برئاسة طلعت مراد مدير عام الامن الجمركي مفادها محاولة شركة م . ل . م التلاعب فى الصنف المصدر إلى الإمارات بالبيان الجمركي رقم 27095 لسنة 2022 بعدد 3 حاوية والصنف المقر عنه فى المستندات 108 طن قوالب ألمونيوم.

وتم تشكيل لجنة جمركية برئاسة ياسر العتوي مدير مجمع الصادر وحسين الشافعي مدير الإدارة وعضوية أحمد عبدالوهاب مدير التعريفة ووائل أنور الخياط مأمور الحركة وأحمد الخلعي مأمور التعريفه وهشام محروس مدير الحركة ونشأت عثمان مدير الحركة بحضور ياسر السمان مدير إدارة التهريب بالدخيلة للكشف والمعاينة الفعلية فتبين وجود 78 طن من قوالب الرصاص الممنوع تصديرها مخبأه أسفل قوالب الألمونيوم.

وبلغت القيمة والتعويضات والغرامات المستحقة 9 ملايين و352 ألف و200 جنيه.

قرر مجدى كمال الشهاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك الدخيلة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ علي المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتوري وكيل اول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة علي جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب الجمركى.