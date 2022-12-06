شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط بورصات الخليج بجلسة الإثنين باستثناء صعود الأسهم السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، باستثناء ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.24% رابحًا 25.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10444.27 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.24% رابحًا 25.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10444.27 نقطة، وهبط مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 01.55% خاسرًا 290.97 نقطة ليغلق عند مستوى 18506.03 نقطة، وبلغ حجم التداول 133.3 مليون سهم بقيمة 5 مليارات ريال.

وصعد 12 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.88%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.41%، يليه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.29%، ثم قطاع الأدوية بنسبة 0.96%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.81%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.77%.

وقفز 109 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "التصنيع" بنسبة 6.19%، ثم سهم "سلوشنز" بنسبة 4.57%، ثم سهم "علم" بنسبة 4.17%، وتراجع 91 سهمًا على رأسها سهم "عناية" بنسبة 9.96%، ثم سهم "الصقر للتأمين" بنسبة 5.78%، ثم سهم "شمس" بنسبة 4.72%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 719.3 مليون ريال سعودي.

بورصة الكويت

كما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 1.82% خاسرًا 137.83 نقطة ليغلق عند مستوى 7422.88 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 2.03% خاسرًا 171.43 نقطة ليغلق عند مستوى 8278.47 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.98% خاسرًا 56.07 نقطة ليغلق عند مستوى 5649.43 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 1.13% خاسرًا 66.14 نقطة ليغلق عند مستوى 5788.60 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 245.1 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 12303 صفقة، وهبطت 10 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 3.11%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 2.13%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 1.63%، ثم قطاعي العقار، والخدمات المالية بنسبة 1.43%، 1.41%، على التوالي، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.19%، ثم قطاعي الخدمات الاستهلاكية، والمنافع بنسبة 1.06%، 1.01%، على التوالي، وأخيرًا قطاعي الطاقة، والمواد الأساسية بنسبة 0.22%، 0.21%، على التوالي، فيما ارتفع قطاعي التكنولوجيا، والتأمين بنسبة 8%، 0.34%، على التوالي.

بورصة البحرين

انخفض المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.19% خاسرًا 3.55 نقطة ليغلق عند مستوى 1857.75 نقطة، وبلغ حجم التداول مليون سهم بقيمة 314 ألف دينار بحريني.

وهبط ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 59.72% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 1.28%، ثم قطاع العقارات بنسبة انخفاض 26.51% بضغوط هبوط سهم شركة عقارات السيف بنسبة 1.26%.

كما تراجع قطاع المال بنسبة انخفاض 3.96% بضغوط هبوط أسهم شركة استيراد الاستثمارية، الشركة البحرينية الكويتية للتأمين، مجموعة جي أف إتش المالية بنسبة 10%، 7.41%، 0.38%، على التوالي، وهبط سهم شركة زين البحرين بنسبة 0.72%.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 8.23% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.43%، وصعد سهم بنك البحرين الوطني بنسبة 0.17%.

بورصة قطر

ونزل المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 2.57% خاسرًا 306.91 نقطة ليغلق عند مستوى 11617.31 نقطة، وبلغ حجم التداول 93.2 مليون سهم بقيمة 379.9 مليون ريال عبر تنفيذ 14.4 ألف صفقة، وتراجع 41 سهمًا، وارتفعت 3 أسهم، واستقرت 4 أسهم.

وهبطت 7 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها البنوك والخدمات المالية بنسبة 3.58%، أعقبه قطاع التأمين بنسبة 3.12%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 2.31%، ثم قطاعي العقارات، والصناعات بنسبة 1.72%، 1.62%، على التوالي، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.13%.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.723% خاسرًا 75.58 نقطة ليغلق عند مستوى 10374.14 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.601 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 525.5 مليون سهم، بقيمة 2.6 مليار درهم، عبر تنفيذ 16.4 ألف صفقة.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها العقارات بنسبة 1.73%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.15%، يليه قطاعي الصناعات، والاتصالات بنسبة 0.37%، 0.36%، على التوالي، وأخيرًا قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.23%، فيما ارتفع قطاعات المرافق، والتقديري للمستهلك، والطاقة بنسبة 9.43%، 1.21%، 0.15%، على التوالي.

وارتفع 22 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة فودكو الوطنية للمواد الغذائية" بنسبة 14.81%، ثم سهم "شركة أبو ظبي الوطنية للطاقة" بنسبة 9.43%، ثم سهم "شركة أسمنت الخليج" بنسبة 5.77%، وتراجع 33 سهمًا على رأسها سهم "شركة رأس الخيمة للدواجن" بنسبة 10%، ثم سهم "أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأذونات" بنسبة 5.66%، ثم سهم " أي دي سي كوربوريشن للاستحواذ-الأسهم" بنسبة 5.61%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 252 مليون درهم.

بورصة دبي

وهبط المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.35% خاسرًا 11.79 نقطة ليغلق عند مستوى 3339.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 303.3 مليون سهم محققة ما قيمته 480.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 7858 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع الاستهلاكية بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 0.7%، يليه قطاع الصناعة بنسبة 0.63%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.6%، وأخيرًا قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.32%، فيما ارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.22%.

وزاد 13 سهمًا على رأسها مصرف عجمان بنسبة 6.79%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 6.15%، وتراجع 18 سهمًا على رأسها شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين-أمان بنسبة 3.47%، ثم سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 16.5 مليون ورقة بقيمة 102.7 مليون درهم.