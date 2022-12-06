اجتماع الاقتصادات الناشئة يناقش التضخم والعملات المشفرة

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وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، حرص الهيئة على المشاركة بشكل فاعل في مثل هذه الفعاليات العالمية، لإبداء وجهة نظرها، فيما يتعلق بمشاريع مجلس المعايير الدولية للمحاسبة، وفيما يتعلق بمهنة المحاسبة بشكل عام، بوصفها إحدى الهيئات الريادية على المستوى الإقليمي والعالمي.ويأتي اجتماع مجموعة الاقتصادات الناشئة التابعة لمجلس معايير المحاسبة الدولية التي أنشأها المجلس الدولي لمناقشة موضوعات معايير المحاسبة من وجهة نظر الاقتصادات الناشئة، وذلك للوصول إلى معايير محاسبية تزيد من مستوى الشفافية والمساءلة والفاعلية للأسواق المالية.
أبرز ما ناقشه الاجتماع
- التضخم الجامح
- العملات المشفرة
- المحاسبة عن تجميع الأعمال الخاضعة للسيطرة نفسها
- مسودة النسخة المحدثة للمعيار الدولي للتقرير المالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
- آخر مستجدات أنشطة مجلس المعايير الدولية للمحاسبة ولجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقرير المالي
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