شكرا لقرائتكم خبر الحقيل يطلع على خطط مشروع جوهرة الرصيفة بمكة ويسلم وحدات المرحلة الأولى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، على شرح مراحل التنفيذ وخطط التسليم لمشروع جوهرة الرصيفة بمدينة مكة المكرمة، المكون من 34 مبنى سكنيا ويضم 1035 وحدة سكنية مخصصة للمستفيدين من برنامج سكني.

وسلم الوزير المرحلة الأولى من الوحدات السكنية من مشروع جوهرة الرصيفة، بحضور نائبه المهندس عبدالله البدير وعدد من أمناء المناطق.

وأكد الحقيل خلال تسليمه للوحدات السكنية، حرص القيادة الرشيدة - أيدها الله - على توفير السكن للأسر السعودية من خلال برامج الإسكان، منوها بجهود وزارة في تشييد وبناء وحدات سكنية متنوعة، وتمكين الأسر المستفيدة من الحصول عليها من خلال البرامج المتنوعة.

ويأتي تسليم الوحدات في مرحلتها الأولى في إطار حرص برنامج سكني بالتعاون مع المطورين العقاريين على تسليم الوحدات للمستفيدين فور الانتهاء منها، كنتيجة للشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص عبر برنامج شراكات الذي يهدف إلى توفير حلول ومنتجات سكنية متنوعة تتوافق مع احتياجات المواطنين بأسعار تنافسية مدعومة، سعيا لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية السعودية 2030 - برفع نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030.

وجاء تسليم الوحدات في مشروع جوهرة الرصيفة امتدادا لما تم تسليمه مسبقا ضمن عدد من المشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة، وذلك في إطار حرص «سكني» على تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول والاستفادة من الخيارات السكنية المتنوعة التي يوفرها البرنامج.

ويقع مشروع جوهرة الرصيفة - وهو أحد مشاريع البيع على الخارطة - في مدينة مكة المكرمة بحي الرصيفة الواقع بين طريقي الدائري الثالث والرابع، ويبعد عن الحرم المكي مسافة 15 دقيقة، على مساحة 87،660 م2 متضمنا مساحات مفتوحة ومسطحات خضراء تناسب جودة الحياة المنشودة وتطلعات الأسرة السعودية. وتتنوع الخيارات في المشروع بخمس خيارات ومساحات متنوعة.