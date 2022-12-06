151 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة وبالتعاون مع الجهات المعنية، حملات رقابية ميدانية خلال شهر نوفمبر، نتج عنها 151 ألف عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي.

وأوضحت الهيئة أن الحملات الرقابية نفذت 149.7 ألف عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 148 ألف عملية فحص لمركبات النقل، و456 عملية فحص للمركبات الأجنبية، فيما بلغت الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة 1,314 زيارة.

كما نفذت الفرق الرقابية 1839 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، و8 زيارات ميدانية لمحطات القطارات بمختلف مناطق المملكة.

ورصدت الهيئة خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 29.8 ألف مخالفة محررة، وسجلت عمليات الرصد الآلي 20 ألف مخالفة، بينما سجلت الفرق 41 مخالفة في أنشطة النقل البحري.

وبلغت نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال الشهر الماضي نوفمبر 88% بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 97% ، وسجلت أنظمة النقل السككي معدل امتثال 100%.

وتنوعت المخالفات المرصودة في أنشطة النقل ما بين عدم مطابقة حواجز الحماية الأمامية أو الخلفية أو الجانبية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وتشغيل مركبة النقل دون بطاقة تشغيل، وتحميل البضاعة بطريقة غير آمنة، وسجل نشاط نقل البضائع أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة - «منشآت»، وأخيرا نشاط الأجرة العامة وأجرة المطار - «أفراد».

وكانت منطقة مكة المكرمة أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر نوفمبر، حيث بلغت 17 ألف مخالفة، تليها منطقة الرياض بـ 12 ألف مخالفة، ثم منطقة الشرقية لتسجل 4.7 آلاف مخالفة، فيما سجلت المدينة المنورة 893 مخالفة.

حملات رقابية على قطاع النقل (نوفمبر 2022):

أنشطة النقل البري:







149,691 عملية فحص



29,849 مخالفة محررة



20,255مخالفة رصد آلي



النقل البحري:





1839 عملية فحص



41 مخالفة



النقل السككي:





8 زيارات ميدانية



نسبة الالتزام والامتثال العام





88 % النقل البري.



97 % النقل البحري.



100 % النقل السككي.



المخالفات بحسب المناطق: