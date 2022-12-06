الترخيص لشركتين و11 منتجا رقميا لتقديم أعمال الحكومة الرقمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت هيئة الحكومة الرقمية الحزمة الثانية من التراخيص المرحلية العامة لأعمال الحكومة الرقمية لشركتين: «شركة تحكم التقنية المحدودة»، و»الشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار»، وترخيصا لـ11 منتجا رقميا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية رقمية قائمة.

وضمت التراخيص المنصات والمنتجات التالية: «السجل العقاري» للشركة الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار، ونافذ والاعتماد المهني وعلامة التمور السعودية لشركة تكامل، والتحقق من السمات الحيوية (سمتي) والتحقق من رقم جوال المستفيد والنفاذ الوطني الموحد (نفاذ) لشركتي علم وتحكم التقنية، والتحقق من خط الاتصال الأرضي لشركة تحكم التقنية.

وتتبع تلك المنتجات والخدمات 5 جهات حكومية وهي: (وزارة العدل، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الهيئة العامة للعقار، والمركز الوطني للنخيل والتمور). وقال محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد بن محمد الصويان إن هذه التراخيص تعد أحد مخرجات مبادرة «البيئة التنظيمية التجريبية لأعمال الحكومة الرقمية» التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر 2021، حيث تسعى الهيئة من خلالها إلى رفع كفاءة وجودة المنصات الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال، وتنظيم حقوق الملكية للمنصات والمنتجات الرقمية الحكومية، وحوكمة آلية مشاركة البيانات وأسعار الخدمات التي تقدم من خلالها؛ بما يسهم في تحسين البيئة الاستثمارية لدعم رواد الأعمال، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، تحقيقا للتوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية، ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

يذكر أن الهيئة أصدرت الحزمة الأولى من التراخيص المرحلية لأعمال الحكومة الرقمية لثلاث شركات تقنية في منتصف يونيو من العام الحالي، وذلك لتطوير وتشغيل (15) منصة ومنتجا حكوميا رقميا قائما.

الحزمة الأولى من التراخيص لـ:







3 شركات تقنية



تطوير وتشغيل 15 منصة ومنتجا حكوميا



الحزمة الثانية من التراخيص لشركتين:





تحكم التقنية المحدودة



الوطنية لخدمات التسجيل العيني للعقار



الترخيص لـ11 منتجا رقميا لتطوير وتشغيل وتقديم الخدمات لـ8 منصات ومنتجات حكومية المنتجات والخدمات تتبع 5 جهات حكومية