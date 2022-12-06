شكرا لقرائتكم خبر stc تفوز بمزاد الطيف الترددي للشبكات غير الأرضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فازت مجموعة stc بمزاد الطيف الترددي في النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية، والذي طرحته هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

جاء ذلك خلال إعلان هيئة الاتصالات، النتائج النهائية لمزاد الطيف التردديفي النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية (NTN) الذي بدأ في 30 نوفمبر 2022، ويهدف إلى تحفيز نشر الشبكات غير الأرضية وتعزيز الاستثمارات فيها، وتقديم خدمات متقدمة للمستخدم النهائي والتأكيد على ريادة المملكة في تمكين هذه الشبكات.

وأوضحت الهيئة أن المزاد استمر ثلاثة أيام تخللها 32 جولة مزايدة تم من خلالها المزايدة على قناتين تردديتين بمجموع عرض نطاق 60 ميجاهيرتز بين أربع شركات تم تأهيلها للمشاركة في المزاد وفق إعلانات نشرت مسبقا.

وأفادت أن المزاد انتهى بفوز شركة الاتصالات السعودية stc بكلتا القناتين، التي يستهدف من خلالهما تغطية المجال الجوي للمملكة بخدمات الإنترنت على الطائرات (A2G)، وتقديم خدمات الأقمار الصناعية المتنقلة (MSS) في جميع مناطق المملكة، على أن تكون الشركة الفائزة هي المسؤولة عن تقديم الخدمات للمستخدمين كما يمكنها الاستعانة أو التعاون مع شركات أخرى متخصصة في المجال.

وهذا المزاد هو الأول من نوعه عالميا للشبكات غير الأرضية؛ وذلك تعزيزا لجهود الهيئة لنشر هذه التقنيات في المملكة وتغطية المناطق غير المخدومة بالشبكات الأرضية والنائية وتقديم أفضل الخيارات للمستخدمين.

من جهتها أشارت مجموعة stc أمس، إلى أنها تلقت إشعارا من هيئة الاتصالات بفوزها بمزاد الطيف الترددي في النطاق 2100 ميجاهرتز للشبكات غير الأرضية الذي يتيح توفير خدمات الاتصالات على الطائرات وتوفير خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS).

وذكرت أن ذلك جاء بعد فوز المجموعة بالمزاد الذي نظمته وأشرفت عليه الهيئة بتاريخ 30 نوفمبر 2022م بكامل الترددات المطروحة بالمزاد (2x30) ميجاهيرتز لتقديم خدمات الشبكات غير الأرضية، وذلك لمدة 15 عام تبدأ خلال عام 2023.

ويعتبر حصول المجموعة على هذه الترددات استثمارا إضافيا يهدف إلى تقديم خدمات الاتصالات المتنقلة المبتكرة والتي ستسهم في توفير خدمات الاتصالات المتنقلة بين السماء والأرض الإنترنت على متن الطائرات عبر تقنية (A2G) وكذلك توفير خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية (MSS). وذلك بهدف تقديم خدمات مبتكرة للعملاء للوفاء بتطلعاتهم الحالية والمستقبلية من خلال تقديم أحدث ما توصلت إليه التقنية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وبما يتماشى مع استراتيجية الشركة في تطوير شبكاتها في المملكة وتحقيق رؤية المملكة 2030م.