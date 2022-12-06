ايرباص تكشف عن محرك عديم الانبعاثات يعمل بالهيدروجين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت شركة ايرباص عن تطوير محرك دفع يعمل بخلايا وقود الهيدروجين، باعتباره أحد الحلول المحتملة التي تدرس الشركة استخدامها في طائراتها عديمة الانبعاثات والمقرر أن تدخل الخدمة بحلول عام 2035.

وتعتزم ايرباص بدء اختبار المحرك الجديد على الأرض والطيران به على متن طائرتها التجريبية Demonstrator ZEROe خلال منتصف العقد الحالي.

ولاختبار تقنيات خلايا الهيدروجين الجديدة، يجري حاليا تعديل طائرة اختبار الطيران من طراز MSN1 A380 بحيث تحمل خزانات الهيدروجين السائل وأنظمة التوزيع اللازمة.

وقال نائب رئيس قسم الطيران الخالي من الانبعاثات لدى ايرباص جلين لويلن «تعد خلايا الوقود حلا محتملا لمساعدتنا في الوصول إلى الانبعاثات الصفرية؛ لذا نركز على تطوير هذه التقنية واختبارها لفهم ما إذا كان بإمكاننا استخدامها لتشغيل طائرات عديمة الانبعاثات بحلول عام 2035.

وتستطيع محركات خلايا الوقود، في حال تم تحقيق متطلباتها التقنية، تشغيل طائرة بسعة مئة راكب بمدى يصل إلى حوالي ألف ميل بحري، مما يشجعنا على مواصلة الاستثمار في هذه التكنولوجيا، والتي تمنحنا خيارات إضافية لدراستها والاعتماد عليها في قراراتنا حول بنية طائراتنا المستقبلية التي تحقق الحياد الكربوني، والتي نعتزم البدء بتطويرها بين عامي 2027 و2028».

وأكدت شركة ايرباص أن الهيدروجين يعتبر أحد أكثر البدائل الواعدة لتشغيل طائرات خالية من الانبعاثات، فلا يتضمن إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة أية انبعاثات كربونية، في حين يأتي الماء ضمن أبرز المنتجات الثانوية للعملية.

وتوجد طريقتان لاستخدام الهيدروجين كمصدر طاقة لدفع الطائرات، إما باحتراق الهيدروجين في توربين غازي أو استخدام خلايا الوقود لتحويل الهيدروجين إلى كهرباء من أجل تشغيل محركات الدفع، كما يمكن استخدام بنية كهربائية هجينة تجمع بين توربينات غاز الهيدروجين وخلايا الوقود بدلا من البطاريات.

وتضمن خلايا وقود الهيدروجين إنتاج طاقة أكبر عند وضعها معا، مما يسمح بتوسيعها حسب الحاجة، كما لا ينتج المحرك الذي يعمل بخلايا وقود الهيدروجين أية انبعاثات لأكسيد النيتروجين أو مانعات التسرب، مما يوفر فوائد إضافية تدعم إزالة الكربون.

ويأتي الإعلان الجديد استكمالا لجهود ايرباص في استكشاف إمكانيات أنظمة الدفع بخلايا الوقود وقدرتها على تشغيل الطائرات، حيث أنشأت في أكتوبر عام 2020 مشروع آيروستاك المشترك مع شركة إلرينج كلينجر، التي تتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاما في توريد أنظمة خلايا الوقود ومكوناتها.

كما أطلقت ايرباص مفهوم منصات الدفع المبتكرة والخاصة بها في ديسمبر 2020، والتي تتضمن ستة أنظمة دفع قابلة للإزالة وتعمل بخلايا الوقود.