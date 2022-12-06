978 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة بزيادة 28.2%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وصل عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى 978 ألف منشأة بالربع الثالث 2022، بزيادة 9.7% مقارنة بالربع الثاني من العام الحالي، وبارتفاع 28.2% عن عام 2021، بحسب تقرير «مرصد منشآت» للربع الثالث الصادر عن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة أمس.

وأشار التقرير إلى أن منطقة الرياض تضم 36.1% من إجمالي المنشآت، بينما تضم منطقة مكة المكرمة 20.6% منها، في حين بلغت نسبتها في المنطقة الشرقية 12.5%.

وأوضح التقرير أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتوزع على مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية، حيث يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة ما يقارب ثلث المجموع بنسبة 30.7% ، يليه قطاع التشييد والبناء بنسبة 20.7% ، وقطاع إدارة الخدمات المساندة بنسبة 11.6%.

وأكد على دور التكنولوجيا المالية في تطوير الاقتصاد الرقمي للمملكة من خلال المشاركة الفعالة، والاستثمار بواسطة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن حجم الزيادة المتوقعة في شركات التقنية المالية بحلول عام 2025م تقدر بـ 65% مقارنة بعام 2022م.

وأظهر التقرير نمو منظومة رأس المال الجريء في المملكة بشكل ملحوظ في التمويل الاستثماري بنسبة 93% خلال الربع الثالث من عام 2022 على أساس سنوي، بالإضافة إلى نمو سوق المشاريع الناشئة الذي سجل صفقات ضخمة خلال هذا الربع، حيث بلغت نسبة ارتفاع التمويل الاستثماري الذي حصلت عليه الشركات السعودية الناشئة في مجال التكنولوجيا 266% ليصل إلى 3.1 مليارات ريال حتى نهاية الربع الثالث 2022.

وتناول تقرير الربع الثالث دعم التحول الرقمي في المملكة، مشيرا إلى أن البنية التحتية الرقمية القوية في المملكة ساعدت على ضمان استمرارية الأعمال خلال فترة جائحة كورونا، وتعزيز ازدهار القطاع الرقمي؛ حيث احتلت المملكة المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين في التنافسية الرقمية، بناءً على تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021م.

وسلّط التقرير الربعي الضوء على منطقة الجوف، وما تتميز به من الأراضي الزراعية الغنية، وتنوّع المحاصيل، خصوصا الزيتون حيث تنتج حوالي 67% من زيت الزيتون في المملكة، وتضم أكثر من 5 ملايين شجرة زيتون مزروعة على مساحة 52 ألف فدان، كما تنتج المنطقة 5500 طن من زيت الزيتون سنويا، فيما يبلغ إنتاج ثمار الزيتون سنويا 33 ألف طن، كما تنوعت استثمارات القطاع بتوسيع المنتجين خطوط الإنتاج من خلال استخدام الزيتون في مجالات إضافية أخرى مثل: مستحضرات التجميل والعطور.

يذكر أن تقرير «مرصد منشآت» يركز في كل إصدار على تقديم أحدث الأرقام في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وبيئة ريادة الأعمال، ويستضيف خبراء ورواد أعمال للحديث عن تجاربهم، كما يستعرض قصص نجاح المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويسلط الضوء على مناطق المملكة الحافلة بالفرص الاستثمارية، إلى جانب استعراض أبرز المشاريع والفرص في القطاعات الواعدة.

«مرصد منشآت» للربع الثالث 2022:







عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة 978,445 منشأة.



الزيادة مقارنة بالربع الثاني 9.7%.



أبرز المناطق:





الرياض 36.1%



الشرقية 12.5%



مكة المكرمة 20.6%



أبرز الأنشطة: