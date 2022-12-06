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وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في المعرض الدولي، تأكيدا للدور الذي تقوم به في سبيل تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية وتمكين المنتجات السعودية من الوصول للأسواق المستهدفة، والاستفادة من جميع السبل الترويجية المتاحة في الأسواق العالمية؛ بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.ويعد «معرض الأغذية الأفريقي» من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى القارة الأفريقية.
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