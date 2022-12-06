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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تشارك تحت هوية «صنع في السعودية»، في معرضي «الأغذية الأفريقي» وباك بروسس المقامين في العاصمة القاهرة، خلال الفترة من 5 - 7 ديسمبر الجاري، حيث يضم الجناح أكثر من 25 شركة سعودية متخصصة في مجال صناعات الأغذية والتعبئة والتغليف وتستعد لعقد العديد من اجتماعات مطابقة الأعمال والشراكات مع المشترين المحتملين من القارة الأفريقية.

وتأتي مشاركة هيئة تنمية الصادرات السعودية في المعرض الدولي، تأكيدا للدور الذي تقوم به في سبيل تنمية الصادرات السعودية غير النفطية، من خلال الانفتاح على الأسواق العالمية وتمكين المنتجات السعودية من الوصول للأسواق المستهدفة، والاستفادة من جميع السبل الترويجية المتاحة في الأسواق العالمية؛ بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى تنويع مصادر الدخل الوطني.

ويعد «معرض الأغذية الأفريقي» من أكبر المعارض التجارية الدولية المتخصصة في الصناعات الغذائية على مستوى القارة الأفريقية.