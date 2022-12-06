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وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري يوم أمس، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا ومواجهته، وقال «إن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - الفيدرالي الأسترالي أعلن عن زيادة سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85% إلى 3.1%، وهي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس إدارة المصرف الشهري يوم أمس، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم في أستراليا ومواجهته، وقال «إن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة».

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