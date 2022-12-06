المياه الوطنية

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وبينت الشركة أن آلية استقبال طلبات التوصيلات لخدمات المياه لمن يملكون صكوكا الكترونية ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة وتطبيق المياه، فيما ستتم خدمة ملاك العقارات الذين لا يملكون صكوكا الكترونية لعقاراتهم من خلال زيارة أحد مراكز خدمات العملاء لطلب الخدمة.وأكدت أنها ماضية في تنفيذ أعمالها التنموية لإيصال الخدمات في مختلف الأحياء، وزيادة نسب التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء.
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