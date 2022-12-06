المياه الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء محافظة جدة، مؤكدة أنها انتهت من أعمال إيصال شبكات المياه إلى أحياء جديدة بمحافظة جدة، منها حيا (المندرين، والشفاء)، مبينة أن أطوالها تجاوزت 26953 مترا طوليا لخدمة نحو 26 ألف مستفيد.

وبينت الشركة أن آلية استقبال طلبات التوصيلات لخدمات المياه لمن يملكون صكوكا الكترونية ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة وتطبيق المياه، فيما ستتم خدمة ملاك العقارات الذين لا يملكون صكوكا الكترونية لعقاراتهم من خلال زيارة أحد مراكز خدمات العملاء لطلب الخدمة.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ أعمالها التنموية لإيصال الخدمات في مختلف الأحياء، وزيادة نسب التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء.