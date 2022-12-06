الاقتصاد

المياه الوطنية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بدأت استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء محافظة جدة، مؤكدة أنها انتهت من أعمال إيصال شبكات المياه إلى أحياء جديدة بمحافظة جدة، منها حيا (المندرين، والشفاء)، مبينة أن أطوالها تجاوزت 26953 مترا طوليا لخدمة نحو 26 ألف مستفيد.

وبينت الشركة أن آلية استقبال طلبات التوصيلات لخدمات المياه لمن يملكون صكوكا الكترونية ستكون عبر الفرع الالكتروني للشركة وتطبيق المياه، فيما ستتم خدمة ملاك العقارات الذين لا يملكون صكوكا الكترونية لعقاراتهم من خلال زيارة أحد مراكز خدمات العملاء لطلب الخدمة.

وأكدت أنها ماضية في تنفيذ أعمالها التنموية لإيصال الخدمات في مختلف الأحياء، وزيادة نسب التغطية، ورفع الكفاءة التشغيلية للقطاعين المائي والبيئي وفق أعلى معايير الجودة والأداء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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