سفارة المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في فرنسا نظمت بالتعاون مع المنتدى الفرانكوفوني للأعمال ندوتها الاقتصادية الدورية.

وافتتح الندوة سفير خادم الحرمين الشريفين لدى فرنسا فهد الرويلي بكلمة رحب فيها بالمشاركين والحضور، وقدم نبذة عن المستجدات الاقتصادية التي تشهدها المملكة وأطر التعاون السعودي الفرنسي في ضوء رؤية 2030.

ثم ألقى رئيس المنتدى الفرانكوفوني للأعمال ستيف جنتيلي، كلمة تحدث فيها عن التعاون المشترك في مجال الأعمال والقطاع الخاص.

بدوره استعرض نائب رئيس مجلس الأعمال السعودي الفرنسي في اتحاد الغرف التجارية السعودية المهندس سفيان القباني، دور المجلس في تعزيز الاستثمار والتعاون التجاري بين المملكة وفرنسا.

من جهته تطرق خبير الاستثمار والأعمال المالية لوران فيجيير، إلى أوجه الاستثمار المالي المشترك بين المملكة وفرنسا والمزايا الكبيرة التي تتمتع بها السوق المالية وبيئة الأعمال في المملكة، فيما تناول الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في المملكة أمجد شاكر، فرص التعاون مع الجانب الفرنسي في مختلف المجالات.