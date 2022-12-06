بالرابط والشروط والضوابط.. طريقة إضافة المواليد على بطاقات التموين 2022

الشارقة - اميمة ياسر - إعداد: ضياء السقا

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن استقبال مكاتبها وبوابة مصر الرقمية طلبات المواطنين الراغبين في إضافة الأفراد أو المواليد الجدد إلى بطاقات التموين.

وأكدت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات لموقع "مصراوي"، أن إضافة الأفراد أو المواليد إلى البطاقة لا يعني صرفهم المقررات التموينة أو الخبز؛ لأن الصرف يحتاج إلى قرار وزاري يصدر بالحالات التي تستحق الصرف؛ حيث إن ما يتم حاليًّا فقط هو استلام وتلقي طلبات، ولم يتم نزول تلك الإضافات على بطاقات التموين لبدء صرف الحصص التموينية الخاصة بهم.

شروط إضافة المواليد لبطاقة التموين:

من جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية سابقة، إن إضافة المواليد والأفراد ستشمل فقط وبضوابط الأسر الأكثر احتياجًا؛ بحد أقصى فردين، وسيتم تطبيقها ولكن وفقًا لشروط معينة؛ منها أن يكون الدخل الشهري أقل من 3 آلاف جنيه، وهو الحد الأدنى للدخل حاليًّا، وأن الفئات المستهدفة من الإضافة خلال الفترة المقبلة، هي:

- أصحاب المعاش الشهري المنخفض عن 2500 جنيه.

- مواليد العمالة غير المنتظمة واليومية بضوابط.

- أصحاب معاشات التضامن الاجتماعي والمرأة المعيلة والأرملة.

ضوابط إضافة المواليد لبطاقة التموين:

- إضافة المواليد على بطاقة التموين، بحد أقصى 4 أفراد شاملين الزوج والزوجة، أي أن الإضافة بحد أقصى فردين بعد الأب والأم.

- يمكن إضافة فرد آخر في البطاقة التموينية شرط أن تكون من الأسرة الأولى بالرعاية، وأن يكون البطاقة مسجل بها 3 أفراد فقط.

كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين:

سجل الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية عبر الرابط التالي: https://digital.gov.eg/

سجل حسابا جديدا برقم الهاتف المربوط ببطاقتك التموينية.

كتابة الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين.

كتابة الأسم الأول للأم.

الضغط على خدمات التموين.

اختر إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا

بدء الخدمة في إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين.

قم بكتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته

يجب إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة

كتابة صلة القرابة ابن أو ابنة

اختيار الصفة ضم أبناء

اختر كلمة إضافة