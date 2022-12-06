أعلى سعر للشراء والبيع في أبو ظبي الإسلامي.. الدولار يرتفع اليوم في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بعض البنوك، بقيمة 3 قروش.
وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بواقع 24.62 جنيه، و24.65 جنيه على الترتيب.
وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:
البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك الإسكندرية: 24.59 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك القاهرة: 24.56 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك كريدي أجريكول: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.
بنك البركة: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.
بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.