أعلى سعر للشراء والبيع في أبو ظبي الإسلامي.. الدولار يرتفع اليوم في البنوك

الشارقة - اميمة ياسر - ارتفع سعر الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه في بعض البنوك، بقيمة 3 قروش.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء والبيع في مصرف أبو ظبي الإسلامي، بواقع 24.62 جنيه، و24.65 جنيه على الترتيب.

وفيما يلي أسعار الدولار اليوم:

البنك الأهلي المصري: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك مصر: 24.54 جنيه للشراء، و24.59 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك الإسكندرية: 24.59 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك القاهرة: 24.56 جنيه للشراء، و24.63 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

البنك التجاري الدولي: 24.58 جنيه للشراء، و24.64 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك قناة السويس: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك كريدي أجريكول: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي: 24.62 جنيه للشراء، و24.65 جنيه للبيع، بزيادة 3 قروش للشراء والبيع.

بنك البركة: 24.51 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.

بنك التعمير والإسكان: 24.58 جنيه للشراء، و24.61 جنيه للبيع.