شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تفوز بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدى الأورومتوسطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فازت مصر ممثلة في البريد المصري بمقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي، خلال الدورة "2022 - 2026"، وذلك بعد الانتخابات التي جرت في ختام الجلسة الخامسة عشْرة للجمعية العامة للاتحاد البريدي الأورومتوسطى والتي استضافتها مصر يومي 5 و 6 ديسمبر بمدينة الأقصر.

ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة البريد المصرى: "إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بمنصب رئيس الاتحاد البريدي الأورومتوسطي نجاح جديد يضاف إلى سلسلة النجاحات والإنجازات التي حققها البريد المصري خلال الفترة الماضية، ويؤكد ريادة مصر على المستويين الإقليمي والدولي في تقديم الخدمات البريدية المختلفة، مشيرًا إلى أن المشاركات الفاعلة للبريد المصري فى كافة اجتماعات الاتحادات البريدية والمحافل الدولية، كان لها الأثر الكبير في نشر تجربة نجاح البريد المصري في تطوير البنية التحتية وميكنة جميع الخدمات المقدمة والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد واستحداث خدمات جديدة تلبي احتياجات العملاء، الأمر الذي جعل البريد المصري مثلا يحتذى به لتطوير الهيئات البريدية على مستوى الاتحاد، بما مكنه بالفوز بهذا المنصب الدولي رفيع المستوى".

ومن جانبها قالت نرمين حسن، رئيسة قطاع التعاون الدولي، والفائزه بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الاورمتوسطى: "إن فوز مصر ممثلة في البريد المصري بمنصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد البريدي الأورومتوسطي يؤكد ثقة بلدان المنطقة في البريد المصري و المكانة التي حققها على المستوى الإقليمي والدولي والمتمثل في المشاركة بفاعلية في مجلسي الإدارة و الاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي والتنسيق المستمر مع كافة الدول الأعضاء بالاتحاد والاتحادات المحدودة علاوة على التعاون و تبادل الخبرات في مجال التطوير والابتكار لمواكبة التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم حاليا؛ كل ذلك ساهم في لفت أنظار المجتمع الدولي للجهود التي قام بها البريد المصري لتحقيق التكامل مع كافة البلدان الأعضاء".

جدير بالذكر أن نرمين حسن، رئيس قطاع التعاون الدولى بالبريد المصرى، مثلت مصر خلال الانتخابات، كما أنها تقلدت منصب رئيس لجنة السياسات والأنظمة البريدية بمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمى، كما أنها عضو اللجنة التنسيقية العليا بين IATA و UPU.