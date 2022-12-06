شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب فى الكويت اليوم الثلاثاء 6-12-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب فى الكويت اليوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022، حيث سجل عيار "24" 17.53 دينار، أما عيار "21" سجل 15.33 دينار.

ويقدم ”الخليج 365” خدمة تشمل نشر أسعار الذهب فى كافة الدول العربية، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى الكويت كالتالى:جرام الذهب عيار 24

17.53 دينار كويتي

جرام الذهب عيار 22

16.07 دينار كويتي

جرام الذهب عيار 21

15.33 دينار كويتي

جرام الذهب عيار 18

13.14 دينار كويتي

أوقية الذهب 545.04 دينار كويتي

استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.