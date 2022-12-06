سعر الذهب الآن فى السعودية.. وعيار 21 بـ188.17 ريال

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء الموافق 6-12-2022، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 215.05 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل 188.17 ريال سعودى.



وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: سعر الذهب عيار 24سجل 215.05 ريال

سعر الذهب عيار 22سجل 197.13 ريال

سعر الذهب عيار 21سجل 188.17 ريال

سعر الذهب عيار 18سجل 161.29 ريال

سعر الذهب عيار 14سجل 125.45 ريال

على مستوى تسعير الذهب عالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.