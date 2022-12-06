شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 1210 جنيهات الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عادت أسعار الذهب للصعود بحوالي 150 جنيها في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل الأسعار صعودا مرة أخري بعد موجة هبوط بلغت 200 جنيه وتشهد الأسواق حالة من الاضطراب والتغيرات في سعر المعدن النفيس لحظيا.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1552 جنيها.

عيار 21 سجل 1810 جنيهات.

عيار 24 سجل 2068 جنيها.

عيار 14 سجل 1210 جنيهات.

والجنيه الذهب 14480 جنيها.

على مستوى تسعير الذهب عالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا