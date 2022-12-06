بعد ارتفاع تاريخي غير مسبوق.. سعر الذهب يهبط مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب في مصر مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث تراجع الجرام 25 جنيها، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية، على الرغم من ارتفاع المعدن عالميا.

وأمس الإثنين، ارتفع سعر جرام الذهب إلى مستويات تاريخية لم تحدث في مصر من قبل، وصعد الجرام 180 جنيها ووصل إلى 1830 جنيها مساء أمس.

وتوقف بعض التجار والمحلات عن نشر أسعار الذهب بعد الزيادات المتتالية والمتسارعة في الأسعار، بعدما تخطى سعر الجرام 1800 جنيه.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1203 جنيهات للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 18 إلى 1547 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 1805 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 2063 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 14440 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وصعد سعر الذهب عالميا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء إلى نحو 1771 دولارا للأوقية، بنسبة ارتفاع قدرها 0.12%، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.