شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تواصل التراجع والجرام يخسر 75 جنيها في ساعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب للمرة الثالثة في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغت قيم الهبوط في الذهب الآن 40 جنيها بعد انخفاض 35 جنيها في أقل من ساعتين بعد موجة ارتفاعات متتالية على مدار الأيام الماضية، ليخسر الذهب جزء من المكاسب التي حققها على مدار الأسبوعية الماضيين 75 جنيها في ساعتين.

وكشف مصدر في سوق الذهب، أن المستهلكين اتجهوا لبيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح كبيرة بعد الارتفاعات التاريخية للذهب في الأيام القليلة الماضية، وتسبب بيع الذهب في حدوث بعض التراجع للمعدن النفيس وقد تشهد الأسعار تراجعات أخرى خلال الساعات القادمة في حالة استمرار عمليات البيع.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1526 جنيهات.

عيار 21 سجل 1780 جنيهات.

وعيار 24 سجل 2034 جنيها.

والجنيه الذهب 14240 جنيها.

على مستوى تسعير الذهب عالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا.