شكرا لقرائتكم خبر عن 29.5 % زيادة فى صادرات مصر إلى دول حوض النيل عام 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء النشرة السنـوية "التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيـل عـام 2021 " وتتناول النشرة حجم التجارة (صادرات - واردات) مع دول حوض النيل ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان) .

ومن أهم مؤشراتها بلـغ إجمـالى قيمـة الصـــادرات لـــدول حـوض النيـل 1.55 مليـار دولار عـام 2021 مقـابــل 1.19 مليــار دولار عام 2020 بنسبـة زيادة قدرها 29.5٪، وبلغ إجمالى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 0.66 مليـار دولار عــام 2021 مقابـل 0.56 مليـار دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 17.8٪.

وجـاءت السـودان فى المرتبــة الأولى للصادرات بما قيمتـه 826.8 مليون دولار عـــام 2021، مقابـل 500.1 مليون دولار عام 2020 بنسبة زيادة قدرها 65.3٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، سكر ومصنوعات سكرية.

وجاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 382.0 مليون دولار عام 2021 مقابل 387.2 مليون دولار عام 2020 بنسبه انخفاض قدره 1.3٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا لـدائن ومصنوعاتها (مـواد خام لصناعة البلاستيك)، حديد ومصنوعاته، ورق ومصنوعات من عجائن الورق، ملح وكبريت ،أتربه احجار واسمنت، وجاءت السودان فى المرتبــة الأولـى للواردات بما قيمتـه 336.7 مليـون دولار عــام 2021 مقابــل 224.9 مليـون دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 49.7٪ وكان أهـم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية، حبوب واثـمار زيتية ونباتات طبية وعلف وفى المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 248.9 مليون دولار عام 2021 مقابل 238.4 مليون دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 4.4٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها بن وشاى وبهارات أخرى.

وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 475.4 مليون دولار عام 2021 مقابل 391.4 مليون دولار عام 2020 بنسبه زيادة قدرها 21.5%.، وجاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 553.6 مليون دولار عـام 2021 مقابــل 438.3 مليون دولار عـام 2020 بنسبة زيادة قـدرها 26.3٪.