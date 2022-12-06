شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الجنيه الذهب يتراجع 280 جنيها فى ساعات محدودة ليسجل 14560جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الجنيه الذهب اليوم في مصر تراجعا بقيمة 280 جنيها في الجنيهات الذهب لينخفض من 14840 إلي 14560 جنيها في تعاملات اليوم مع اتجاه المستثمرين لتحقيق أرباح واستغلال الارتفاع الكبير في المعدن النفيس.

وهبطت أسعار الذهب للمرة الثانية في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغت قيم الهبوط في الذهب 35 جنيها حتى الآن، بعد موجة ارتفاعات متتالية على مدار الأيام الماضية، ليخسر الذهب جزء من المكاسب التي حققها على مدار الأسبوعية الماضيين، وبدأ السوق على انخفاض 15 جنيها ثم تراجع مرة أخرى ب 20 جنيها.

وكشف مصدر في سوق الذهب، أن المستهلكين اتجهوا لبيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح كبيرة بعد الارتفاعات التاريخية للذهب في الأيام القليلة الماضية، وتسبب بيع الذهب في حدوث بعض التراجع للمعدن النفيس وقد تشهد الأسعار تراجعات أخرى خلال الساعات القادمة في حالة استمرار عمليات البيع.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 35 جنيها لتسجل الأسعار 1820 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب.



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1560 جنيها.

عيار 21 سجل 1820 جنيها.

عيار 24 سجل 2080 جنيها.

الجنيه الذهب 14560 جنيها.

على مستوى تسعير الذهب عالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.