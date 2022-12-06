شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب الآن.. موجة بيع كبيرة فى سوق الذهب والجرام يخسر 35 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هبطت أسعار الذهب للمرة الثانية في تعاملات اليوم الثلاثاء، إذ بلغت قيم الهبوط في الذهب 35 جنيها حتى الآن، بعد موجة ارتفاعات متتالية على مدار الأيام الماضية، ليخسر الذهب جزءا من المكاسب التي حققها على مدار الأسبوعية الماضيين، وبدأ السوق على انخفاض 15 جنيها ثم تراجع مرة أخرى بـ 20 جنيها.

وكشف مصدر في سوق الذهب، أن المستهلكين اتجهوا لبيع المشغولات الذهبية لتحقيق أرباح كبيرة بعد الارتفاعات التاريخية للذهب في الأيام القليلة الماضية، وتسبب بيع الذهب في حدوث بعض التراجع للمعدن النفيس وقد تشهد الأسعار تراجعات أخرى خلال الساعات القادمة في حالة استمرار عمليات البيع.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 35 جنيها لتسجل الأسعار 1820 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية للمرة الأولى في تاريخ تسعير الذهب .



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1560 جنيها.

عيار 21 سجل 1820 جنيها.

وعيار 24 سجل 2080 جنيها.

والجنيه الذهب 14560 جنيها.

على مستوى تسعير الذهب عالمياً، لم يطرأ تغير يذكر على أسعار الذهب الثلاثاء 6 ديسمبر، مع استقرار الدولار بعد تسجيل أكبر قفزة له في أسبوعين في الجلسة السابقة، في حين استمرت المخاوف من رفع أكبر للفائدة الأميركية من قبل مجلس الاحتياطي الفدرالي.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1769.99 دولار للأونصة، كما ظلت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1781.20 دولار للأونصة.

وتراجع الذهب بعد بلوغ أعلى مستوى في 5 أشهر ليغلق منخفضاً 1.6% مع تعافي الدولار بعد بيانات عززت تكهنات بأن الفدرالي الأميركي قد يرفع سعر الفائدة بمعدل أكبر من المتوقع في الآونة الأخيرة.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا.