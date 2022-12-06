شكرا لقرائتكم خبر عن التمثيل التجارى: إعادة هيكلة سلاسل الإمداد العالمية أتاحت فرصا كبيرة أمام الصادرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشار الوزير المفوض التجارى يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى الى ان الاضطرابات التى حدثت لسلاسل الإمداد العالمية اتاحت فرص كبيرة أمام الصادرات المصرية بوجة عام والمنتجات الغذائية على وجه الخصوص مشيرا الى الصعوبات المتعلقة بمشاكل الشحن واللوجستيات وضاعف تكاليف الشحن دفعت أسواق هامة للبحث عن أسواق بديلة قريبة اكثر اعتمادية لتوفير احتياجاتها.

وجاء ذلك خلال مشاركة رئيس التمثيل التجارى فى الجلسة الخاصة باستراتيجية الصناعات الغذائية ضمن فعاليات معرض FOOD AFRICA الذى يقام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وأكد رئيس التمثيل التجارىىعلى الدور الذى تقوم به المكاتب التجارية فى دعم المصدرين بالمعلومات اللازمة عن الأسواق الدولية بالإضافة إلى تنظيم بعثات تجارية للعديد من الدول بالمشاركة مع البنوك المصرية ومؤسسات التمويل الدولية. اضاف ان هناك مساندة كبيرة من الدولة خاصة للتصدير الى افريقيا من خلال دعم تكاليف الشحن وتكثيف الفعاليات الترويجية مؤكدا على أهمية تكثيف المشاركة فى المعارض الدولية المتخصصة فى هذه الأسواق.