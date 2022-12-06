شكرا لقرائتكم خبر عن البنك المركزى الأسترالى يرفع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزى الأسترالى سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة إلى 3.1%، ليسجل أعلى مستوى له منذ 10 سنوات.

وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأسترالية اليوم الثلاثاء، أن هذه تعد الزيادة الثامنة على التوالي، ومع ذلك ظل معدل التضخم مرتفعا للغاية عند 6.9%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم المستهدف للبنك والذي يتراوح بين 2% و3%.

من جانبه، رجح محافظ البنك المركزي فيليب لوي أن يستمر التضخم في الارتفاع إلى 8% في الربع الحالي قبل أن ينخفض العام المقبل، موضحًا أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة.