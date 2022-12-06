شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبدأ التراجع.. والجرام يخسر 15 جنيها وعيار 21 بـ 1835 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 15 جنيها لتسجل الأسعار 1835 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر بدون إضافة مصنعية .



أسعار الذهب اليوم: أسعار الذهب اليوم: عيار 18 سجل 1573 جنيهات عيار 21 سجل 1835 جنيهات وعيار 24 سجل 2097 جنيها والجنيه الذهب 14680 جنيها.

عالمياً سجلت أسعار الذهب أكبر مكاسب في يوم واحد منذ أكثر من عامين، مخترقة سعر الرقم التقريبي البالغ 1800 دولار ثم تراجعت الأسعار إلي 1772 جنيها للجرام، حيث ألمحت تعليقات رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يوم الأربعاء إلى مسار أقل عدوانية لزيادة الفائدة في معركة البنك المركزي ضد التضخم.

وقال كبير محللي السوق في OANDA إدوارد مويا، إن الأسواق المالية اضطرت إلى زيادة توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب الفدرالي الأميركي بعد ارتفاع الأجور في نوفمبر.

وأضاف "ومع ذلك، شهد الذهب ارتفاعًا طفيفاً منذ أوائل نوفمبر، ولا يبدو أن هناك ما يبرر حدوث تراجع كبير حيث يتباطأ الاقتصاد ويجب أن ينخفض التضخم بشكل مطرد هنا