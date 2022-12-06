شكرا لقرائتكم خبر عن صعود أسعار النفط بعد تراجع العقود الآجلة بأكثر من 3% الجلسة السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط ارتفاعا اليوم بعد أن تراجعت العقود الآجلة بأكثر من 3% في الجلسة السابقة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 66 سنتا إلى 83.34 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط 70 سنتا إلى 77.63 دولار للبرميل، وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

ومن جهة أخرى، أكد وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار أن بلاده ستعطي الأولوية لاحتياجاتها من الطاقة، وستواصل شراء النفط من روسيا.

وقال جايشانكار- خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، عقب محادثاته مع نظيرته الألمانية أنالينا بربوك في نيودلهي، بحسب صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية - "كان الاتحاد الأوروبي يستورد وقودا أحفوريا من روسيا أكثر من الهند، وحتى واردات الفحم تزيد بنسبة 50 في المائة عن مدخلات الهند.. والآن نحتاج إلى التفاهم بين الحكومات وحتى داخل وسائل الإعلام".

وأضاف: "هناك كمية محدودة من موارد الطاقة المتاحة في العالم، وهناك حالة صراع، ولكن أن يكون لأوروبا موقف لتحديد أولويات احتياجاتها من الطاقة وتتوقع من الهند أن تفعل شيئا آخر.. فهنا اسمحوا لي أن أذكر بأن أوروبا تشتري اليوم أكثر من ذلك بكثير".

وتطرق وزير الخارجية الهندي إلى اعتماد نيودلهي على موسكو للحصول على الأسلحة، حيث تنامى مخزون الهند من الأسلحة ذات المنشأ الروسي على مدار عقود وسط نقص الإمدادات من الدول الغربية.

يشار إلى أن وزير الخارجية الهندي قد شدد، خلال زيارته إلى موسكو الشهر الماضي، على أن العلاقات التجارية بين الهند وروسيا ستستمر.