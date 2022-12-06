شكرا لقرائتكم خبر عن 671 % نسبة زيادة بصادرات مصر من الغاز الطبيعى المسال أغسطس الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال قيادة مؤشر الصادرات المصرية إلى الارتفاع، وذلك منذ عدة أشهر، حيث شهدت صادراتها زيادة مضطردة منذ بداية العام، حيث أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 671.7% في شهر سبتمبر الماضي.

وقفزت قيمة الصادرات المصرية من الغاز المسال إلى نحو مليار و229.4 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 159.3 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و70 مليون دولار، وهو ما ساعد على ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية خلال هذا الشهر ليسجل نحو 4.11 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 3.68 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 11.6%.

وبالنظر إلى قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة فقد تضمنت القائمة كلا من الأسمدة وبلغت قيمة صادراتها نحو 243.1 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 211.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 31.8 مليون دولار، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 212.2 مليون دولار، مقابل 194.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 17.8 مليون دولار.