شكرا لقرائتكم خبر عن 5 سلع استوردتها مصر من الأردن فى 8 أشهر عام 2022.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد العلاقات المصرية الأردنية، تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة، وهو ما انعكس على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل إلى 646.1 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 629.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 2.7%.

وفيما يلي أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الأردن:

1. اسمدة بقيمة 99.8 مليون دولار.

2. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 9.4 مليون دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 8.7 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 6.2 مليون دولار.

5. منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 4.5 مليون دولار.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية للأردن 481.6 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 498.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 3.3%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الأردن 164.5 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2022 مقابل 131 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة زيادة 25.5%.