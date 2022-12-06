شكرا لقرائتكم خبر عن 10 نقاط مضيئة من إنجازات حياة كريمة فى المحافظات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل المبادرة الرئاسية حياة كريمة مشاعل نورها في مختلف قرى الريف المصرى لا سيما من خلال تدشين مشروعات متنوعة ،وتوفير فرص عمل ،بجانب تأهيل المرافق وتدشين مبانى خدمية متنوعة لخدمة نحو 60 مليون مصري تعرف على 10 نقاط مضيئة في مبادرة حياة كريمة .

1 - تساهم المبادرة الرئاسية حياة كريمة في تحقيق نحو 12 هدفا من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

2 - تعمل المبادرة في 4584 قرية تابعة لـ 175 مركزا و28 ألف تابع.

3 – تقدم خدمات لنحو 58 مليون مواطن في 20 محافظة .

4 - من أبرز الأهداف التي تحققها حياة كريمة القضاء على الفقر والجوع ، والصحة الجيدة والتعليم ،والمساواة بين الجنسين وتوفير الطاقة والعمل اللائق والصناعة والابتكار والمجتمعات المستدامة والسلام والعدالة الاجتماعية.

5- ارتكزت المعايير الأساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا من خلال ،ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه ، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس ، بجانب الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

6 - نجحت مبادرة حياة كريمة فى أكثر من 550 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة لأبناء القرى والريف فى مصر، كما نفذت أكثر من 1300 مشروع وذلك بنهاية العام الماضى.

7 - نجحت مبادرة حياة كريمة في توفير آلاف من فرص العمل منذ انطلاق المبادرة في 2019 وحتى الآن، ووفقا لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة نجحت المبادرة في توفير 23 ألف فرصة عمل في 6 أشهر بقرى حياة كريمة.

8 - وفرت المبادرة من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 23 ألف فرصة عمل فى 6 أشهر بمختلف القرى، بجانب عمل دراسة جدوى لـ150 ألف فرصة عمل بالقرى.

9 – وفرت 4410 فرص عمل للذكور والإناث، منها "قادرون باختلاف" في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم.

10 - أعلنت عن توفير 4 آلاف و322 فرصة عمل للذكور والإناث بأجور مجزية تصل إلى 4 آلاف جنيه في بعض المهن .