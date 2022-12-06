شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أكبر 5 دول استوردت منها مصر الإطارات منذ يناير وحتى أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحظى توطين الصناعات محليا بأولوية كبيرة من الدولة في الفترة الحالية، من أجل إعادة رسم خريطة الواردات المصرية، بما يعود بالنفع على ميزان المدفوعات، ومن أبرز هذه الصناعات هي صناعة الإطارات.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أكبر 5 بنود لواردات مصر من الإطارات في الفترة من يناير وحتى أغسطس الماضي، موزعة وفقا للقيمة، وأكبر الدول الواردة منها وفقا لما يلي:

إطارات خارجية للحافلات "اتوبيسات وشاحنات"

إجمال واردات مليار و917 مليون

الصين 705 مليون و633 ألف جنيه.

اليابان 335 مليون و982 ألف جنيه.

تركيا 253 مليون و237 ألف جنيه.

فيتنام 167 مليون و624 ألف جنيه.

الهند 166 مليون و865 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية جديدة من مطاط لمركبات الزراعة:

إجمالي واردات 287 مليون و953 ألف جنيه

الصين 36 مليون و682 ألف جنيه.

فيتنام 34 مليون و762 ألف جنيه.

سيريلانكا 17 مليون و884 ألف جنيه.

الهند 16 مليون و643 ألف جنيه.

إطارات خارجية لمركبات وآلات البناء:

إجمالي واردات 282 مليون و262 ألف جنيه

الصين 166 مليون و703 ألف جنيه.

الهند 35 مليون و582 ألف جنيه.

اليابان 10 ملايين و789 ألف جنيه.

فيتنام 7 ملايين و241 ألف جنيه.

اسبانيا 5 ملايين و435 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية لمركبات وآلات البناء

إجمالي واردات 203 مليون و34 ألف جنيه

الصين 95 مليون و161 ألف جنيه.

الولايات المتحدة الأمريكية 43 مليون و628 ألف جنيه.

اسبانيا 16 مليون و180 ألف جنيه.

تايلاند 10 ملايين و114 ألف جنيه.

فيتنام 9 ملايين و279 ألف جنيه.

إطارات خارجية هوائية جديدة "آخر"

إجمالي واردات 9 ملايين و399 ألف جنيه

الصين 2 مليون و831 ألف جنيه.

سيريلانكا 2 مليون و670 ألف جنيه.

الهند مليون و61 ألف جنيه.