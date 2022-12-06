شكرا لقرائتكم خبر عن واردات الذرة المصرية تتراجع إلى 210 ملايين دولار فى سبتمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الواردات المصرية من الذرة تراجعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للواردات نحو 210 ملايين و456 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، متراجعة من 246 مليونا و578 ألف دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 36 مليونا و122 ألف دولار.

وجاءت واردات الذرة ضمن قائمة الواردات المصرية من المواد الخام، والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 945 مليونا و751 ألف دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و107 ملايين دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 161 مليونا و317 ألف دولار.

ومن أبرز الواردات المصرية من المواد الخام التي تراجعت كانت واردات القمح والذي بلغت قيمة وارداته نحو 445.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 457.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 12 مليون دولار، إلى جانب واردات فول الصويا والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 101 مليون و930 ألف دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 179 مليونا و172 ألف دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغت قيمته نحو 77 مليونا و242 ألف دولار.

وإجمالا حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 6.55 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.83 مليار دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.