شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سلع ساهمت فى تراجع واردات مصر سبتمبر الماضى.. القمح يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن إجمالي الواردات المصرية حقق تراجعا ملحوظا في شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغ إجمالي الواردات نحو 6.55 مليار دولار، بينما كانت نحو 7.83 مليار دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بتراجع بلغ 16.4%.

وتشير بيانات جهاز الإحصاء إلى مجموعة من السلع التي ساهمت في تراجع الواردات خلال هذا الشهر، وعلى رأسها واردات القمح والتي بلغت قيمتها نحو 445.2 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 457.2 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع بلغ نحو 12 مليون دولار، يليها واردات مصر من اللدائن بأشكالها الأولية، والتي بلغت نحو 341.2 مليون دولار سبتمبر الماضي، مقابل 341.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بتراجع طفيف بلغ نحو 200 ألف دولار.

وأعلنت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لشهر سبتمبر الماضي، تراجع قيمة العجز فى الميزان التجارى ليسجل 2.44 مليار دولار خلال شهر سبتمبر الماضي، بينما كان نحو 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق بنسبة تراجع بلغت 41.3٪.